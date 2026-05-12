Alexander Zverev in Stuttgart Wovon sein Start auf dem Weissenhof wirklich abhängt
Alexander Zverev hat seine Teilnahme an den Boss Open in Stuttgart im Juni zugesagt – sicher ist der Start des deutschen Tennisstars noch nicht. Die Hintergründe.
Alexander Zverev hat seine Teilnahme an den Boss Open in Stuttgart im Juni zugesagt – sicher ist der Start des deutschen Tennisstars noch nicht. Die Hintergründe.
Wie so ein Star der Szene als Zugpferd die Massen elektrisieren kann, war im vergangenen Sommer auf dem Stuttgarter Weissenhof zu beobachten. Alexander Zverev gab sich die Ehre bei den Boss Open – wo dann selbst jede Trainingseinheit auf einem der Nebenplätze zu einem kleinen Ereignis wurde. Dicht gedrängt und in mehreren Reihen standen die Tennisfans am Rand, um einen Blick auf die Schläge des Weltranglistendritten zu erhaschen. Gut möglich ist es, dass es in diesem Jahr ähnliche Bilder geben wird.