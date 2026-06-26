Prinzessin Alexia feiert ihren 21. Geburtstag. Die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima steht nicht im Rampenlicht wie ihre ältere Schwester Amalia und ist doch eine feste Größe der jungen Generation im niederländischen Königshaus.

Prinzessin Alexia der Niederlande wird 21 Jahre alt. Geboren wurde Alexia Juliana Marcela Laurentien am 26. Juni 2005 in Den Haag als zweite Tochter des damaligen Kronprinzenpaares Willem-Alexander und Máxima. Heute steht sie nach ihrer älteren Schwester, Kronprinzessin Catharina-Amalia, an zweiter Stelle der niederländischen Thronfolge.

Aufgewachsen ist Alexia mit ihren Schwestern Amalia und Ariane zunächst in Wassenaar, später zog die Familie in den Huis ten Bosch Palace in Den Haag. Ihre Taufe fand im November 2005 in der Dorfkirche von Wassenaar statt. Schon früh gehörten öffentliche Auftritte zur Realität der Prinzessin. Familienfotos, Nationalfeiertage, offizielle Termine waren Teil des Alltags, doch ihre Eltern achteten stets darauf, den Töchtern möglichst viel Privatsphäre zu lassen.

Nach ihrer Schulzeit am Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag wechselte Alexia 2021 ans UWC Atlantic in Wales, ein Internat, das auch ihr Vater besucht hatte. Dort schloss sie 2023 mit dem International Baccalaureate ab. Nach einem Gap Year begann sie 2024 ein Studium am University College London; seit November 2024 studiert sie dort Bauingenieurwesen.