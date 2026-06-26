Prinzessin Alexia feiert ihren 21. Geburtstag. Die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima steht nicht im Rampenlicht wie ihre ältere Schwester Amalia und ist doch eine feste Größe der jungen Generation im niederländischen Königshaus.
Prinzessin Alexia der Niederlande wird 21 Jahre alt. Geboren wurde Alexia Juliana Marcela Laurentien am 26. Juni 2005 in Den Haag als zweite Tochter des damaligen Kronprinzenpaares Willem-Alexander und Máxima. Heute steht sie nach ihrer älteren Schwester, Kronprinzessin Catharina-Amalia, an zweiter Stelle der niederländischen Thronfolge.