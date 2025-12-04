Auf dem Werksgelände des Stuttgarter Autobauers Porsche gilt ab April ein Alkoholverbot. Auf Social Media sammeln sich unter unserem Beitrag dazu Reaktionen. Wie die ausfallen.
04.12.2025 - 10:00 Uhr
Porsche regelt den Umgang mit Bier und Co. auf seinem Werksgelände neu: Von April 2026 an gilt dort ein Alkoholverbot. Das geht aus einem Schreiben des Stuttgarter Autoherstellers an seine Mitarbeiter hervor, über das unsere Redaktion kürzlich berichtete – wodurch sich auf Social Media viele Kommentare unter unserem Beitrag ansammelten.