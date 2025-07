Das Tochterunternehmen von Porsche plant einen Personalabbau in dreistelliger Höhe. Dabei handelt es sich um etwa 5 Prozent der Belegschaft in Deutschland.

Kathrin Klette 05.07.2025 - 11:00 Uhr

Die Management- und IT-Beratung MHP mit Sitz in Ludwigsburg plant einen deutschlandweiten Stellenabbau. Konkret geht es um eine „geringe dreistellige Anzahl von Mitarbeitenden“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung. „Dabei handelt es sich um etwa 5 Prozent der Belegschaft in Deutschland.“