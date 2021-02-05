Bei Verabredungen kann es unterschiedliche Meinung über die genauen Angaben von Tageszeiten geben. Vor allem die Zwischenzeiten "vormittag" und "nachmittag" führen oft zu Missverständnissen. Aber welche Uhrzeiten gelten nun für die einzelnen Tageszeiten?

Feste Uhrzeiten für eine genaue Definition der unterschiedlichen Begriffe von Tageszeiten aus der Alltagssprache gibt es in Deutschland zwar nicht, allerdings lassen sich diese aus anderen Bereichen gut ableiten.

Was unterscheidet die Tageszeiten? Die Tageszeiten stellen eine grobe Einteilung des Tages dar, die sich nach dem Sonnenstand, den Essenszeiten und der jeweiligen Kultur richtet. Was in Deutschland schon als Vormittag gilt, ist zum Beispiel in Frankreich noch der Morgen (den Begriff "Vormittag" gibt es im Französischen nicht). Auch durch die unterschiedlichen Sonnenzeiten im Sommer und Winter unterscheiden sich die Tageszeiten je nach Jahreszeit. Doch welche Uhrzeiten gelten in Deutschland eigentlich für die einzelnen Tageszeiten?

Feste Uhrzeiten sind in Deutschland zwar nicht für alle Tageszeiten einheitlich definiert, allerdings hilft zur Einordnung der Tageszeiten das Rechtswesen. Nachtruhe (1) und Nachtarbeit (2) sind zum Beispiel (abhängig von Region bzw. Berufsgruppe) meist zwischen 22 und 6 bzw. 7 Uhr definiert. Eine weitere Orientierung gibt die Mittagsruhe (3), die entgegen der weit verbreiteten Annahme nicht mehr bundesweit einheitlich vorgeschrieben ist. In manchen Bundesländern (4) gilt sie allerdings noch in einzelnen Bereichen und wird dabei meist von 13 bis 15 Uhr definiert. Im Winter verschieben sich die Zeiten eine Stunde nach vor. Dadurch kann man sich an den folgenden Uhrzeiten orientieren:

Tageszeiten im Sommer:

Uhrzeit morgens - 7 bis 11 Uhr

Uhrzeit vormittags - 11 bis 13 Uhr

Uhrzeit mittags - 13 bis 15 Uhr

Uhrzeit nachmittags - 15 bis 18 Uhr

Uhrzeit abends - 18 bis 22 Uhr

Uhrzeit nachts - 22 bis 7 Uhr

Tageszeiten im Winter:

Uhrzeit morgens - 6 bis 10 Uhr

Uhrzeit vormittags - 10 bis 12 Uhr

Uhrzeit mittags - 12 bis 14 Uhr

Uhrzeit nachmittags - 14 bis 17 Uhr

Uhrzeit abends - 17 bis 21 Uhr

Uhrzeit nachts - 21 bis 6 Uhr

Die meisten Missverständnisse gibt es vor allem bei den Zwischentageszeiten. Da es zum Beispiel die Vormittagszeit sowohl im Französischen als auch im Englischen so nicht gibt, werden Tageszeiten auf Reisen oft fehlinterpretiert. Aber auch in Deutschland sind die Begriffe nicht für jeden konkret.

- Wann ist Vormittag?

In Deutschland wird der Begriff "Vormittag" seit dem 18ten Jahrhundert für die letzten Stunden(5) bzw. die letzte Hälfte zwischen Morgen und Mittagszeit verwendet (6). Somit fällt der Vormittag (7) auf etwa 10 bis 12 Uhr.

- Wann ist Nachmittag?

Im Gegensatz zum "Vormittag" haben sich für die Nachmittagszeit (8) eine ganze Reihe von Begriffen abgeleitet, die sich vor allem an Zwischenmahlzeiten (Vesper, Jause, Kaffeezeit, etc.) orientieren (9). Auch in anderen Sprachen ist der Begriff häufiger vertreten als der "Vormittag". Im Deutschen ist mit dem Nachmittag meist die Zeit von etwa 15 bis 17 Uhr gemeint.

Da es sich bei Tageszeiten um Zeitspannen handelt und selbst diese nur als Orientierungshilfe dienen, sind Zeitabsprachen mit Hilfe von Tageszeiten für Verabredungen, insbesondere im beruflichen und geschäftlichen Bereich, ungeeignet. Aber auch im privaten und familiären Bereich können feste Zeiten Missverständnissen vorbeugen. Grobe Verabredungen zu Tageszeiten können jedoch sinnvoll sein, wenn zeitliche Flexibilität erforderlich ist, z.B. durch feste berufliche Termine im Vorfeld.