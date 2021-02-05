Bei Verabredungen kann es unterschiedliche Meinung über die genauen Angaben von Tageszeiten geben. Vor allem die Zwischenzeiten "vormittag" und "nachmittag" führen oft zu Missverständnissen. Aber welche Uhrzeiten gelten nun für die einzelnen Tageszeiten?
Inhalt:
- Was unterscheidet die Tageszeiten?
- Welche Uhrzeiten haben die Tageszeiten?
- Zwischentageszeiten "Vormittag" und "Nachmittag"
- Feste Uhrzeiten eignen sich besser für Absprachen
Feste Uhrzeiten für eine genaue Definition der unterschiedlichen Begriffe von Tageszeiten aus der Alltagssprache gibt es in Deutschland zwar nicht, allerdings lassen sich diese aus anderen Bereichen gut ableiten.