Die britische Elektropunk-Combo The Prodigy kommt im November 2026 für drei Konzerte nach Deutschland. Der Vorverkauf startet am 10. April, neue Musik ist ebenfalls in Arbeit.
09.04.2026 - 15:15 Uhr
Die britische Elektropunk-Band The Prodigy hat für November 2026 drei Konzerte in Deutschland angekündigt. Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, tritt die Gruppe am 18. November in Düsseldorf, am 20. November in Stuttgart und am 21. November in Berlin auf. Der Vorverkauf für die Shows beginnt am 10. April.