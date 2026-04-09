Die britische Elektropunk-Combo The Prodigy kommt im November 2026 für drei Konzerte nach Deutschland. Der Vorverkauf startet am 10. April, neue Musik ist ebenfalls in Arbeit.

Die britische Elektropunk-Band The Prodigy hat für November 2026 drei Konzerte in Deutschland angekündigt. Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, tritt die Gruppe am 18. November in Düsseldorf, am 20. November in Stuttgart und am 21. November in Berlin auf. Der Vorverkauf für die Shows beginnt am 10. April.

The Prodigy: Termine in Großbritannien ausverkauft Nach einer Reihe viel beachteter Festivalauftritte im vergangenen Jahr – unter anderem bei Coachella, Glastonbury Festival und Summersonic – steuert die Band nach eigenen Angaben auf eines ihrer erfolgreichsten Jahre zu. Auch die jüngst angekündigte Tour durch Großbritannien und Irland sei innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen und markiere einen Rekord in der mehr als 35-jährigen Bandgeschichte.

The Prodigy: Übersicht Tourtermine 2026 Deutschland

Für die anstehenden Deutschland-Konzerte kündigen Liam Howlett und Maxim eine neue Live-Show an. Unterstützt werden sie dabei von den langjährigen Live-Mitgliedern Rob Holliday (Gitarre) und Leo Crabtree (Schlagzeug). Das Publikum dürfe sich auf eine energiegeladene Performance mit aufwendigen Visuals und druckvollen Bässen einstellen, die zu den Markenzeichen der Band zählen. Neue Musik ist den Angaben zufolge ebenfalls in Arbeit.

18.11.2026 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20.11.2026 – Stuttgart, Schleyerhalle

21.11.2026 – Berlin, Velodrom

The Prodigy hatten in den 1990er Jahren Hits wie „Firestarter“, „Breathe“ und „Smack My Bitch Up“. Aushängeschild der Briten war damals Keith Flint, der Mann mit der markanten Punkfrisur. Er starb im Jahr 2019.

Der Ticket-Vorverkauf füre alle drei Deutschlandshows von The Prodigy startet am 10. April um 10:00 Uhr hier.