Es ist ein absoluter Horror: Eine 18-Jährige ist plötzlich alleine in einer S-Bahn im Tunnel in der Stuttgarter Innenstadt. Aus Panik zieht sie die Notbremse und flieht über die Gleise bis zur Haltestelle Schwabstraße. Wie konnte das geschehen?

Alexander Müller 23.10.2024 - 12:59 Uhr

Es ist eine absolute Horrorvorstellung: Plötzlich findet man sich ganz allein in einer S-Bahn mitten im dunklen Tunnel eingesperrt wider. Kein Fahrer ist zu finden, und auch über den Notknopf ist keine Hilfe zu erreichen. Was nach einer Szene aus einem Thriller aus Hollywood klingt, ist einer 18-jährigen Schülerin am vergangenen Samstag tatsächlich passiert. Und zwar mitten in Stuttgart – zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Stadtmitte. Letzten Endes konnte sie sich in Panik selbstständig aus dem Zug befreien und durch den Tunnel zur nächst gelegenen Haltestelle laufen, „aber was hätte da alles passieren können“, sind Mutter und Tochter immer noch aufgelöst.