Eine Mutter alarmiert in Karlsruhe die Polizei, weil sie ihr dreijähriges Kind in Gefahr befürchtet. Wenig später rücken Spezialkräfte an.
28.06.2026 - 11:40 Uhr
Weil ein Kleinkind vermeintlich mit einem bewaffneten Mann allein in einer Wohnung gewesen ist, haben Spezialkräfte am frühen Sonntagmorgen eine Wohnung in Karlsruhe gestürmt. Die Mutter des dreijährigen Kindes hatte in der Nacht die Polizei alarmiert, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte. Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichtet. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Weststadt.