Nach dem Anruf der Mutter stürmten Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) die Wohnung, in der sich das Kind mit der männlichen Bezugsperson befand. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Lage habe sich stattdessen im Nachgang als weniger dramatisch erwiesen als befürchtet. Demnach war das Kind nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Die zunächst gemeldete Schusswaffe stellte sich laut Polizei überdies nicht als scharfe Waffe heraus.