Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart verlängert mit Pauline Martin und Lucia Varela Gomez – der Kader für die nächste Saison nimmt mehr und mehr Gestalt an.

Jochen Klingovsky 07.03.2025 - 13:49 Uhr

Konstantin Bitter hat derzeit viel zu tun. Der Trainer des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart muss sein Team auf die Play-offs vorbereiten, an diesem Samstag (17.15 Uhr) steht in Erfurt das vorletzte Spiel der Hauptrunde an. Und zudem hat er nach der Trennung von Sportdirektorin Kim Renkema die Aufgabe, die Mannschaft für die nächste Saison zusammenzustellen. Nach den jüngsten Vertragsverlängerungen mit Pauline Martin und Lucia Varela Gomez nimmt der künftige Kader mehr und mehr Gestalt an. Ein Überblick.