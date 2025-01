Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart unterstreicht beim 3:0 gegen den Dresdner SC seine Titelambitionen – und arbeitet intensiv am Kader für die nächste Saison: Vom SC Potsdam kommt Außenangreiferin Eleanor Holthaus.

Jochen Klingovsky 31.01.2025 - 16:45 Uhr

Alexander Waibl hatte genug gesehen. Nach der 0:3 (18:25, 19:25, 24:26)- Pleite im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga bei Allianz MTV Stuttgart zog sich der Trainer des Dresdner SC am Donnerstagabend schnell in den Mannschaftsbus zurück. Später, auf dem Weg zur Autobahn, wollte er am Telefon nicht groß darüber sprechen, was sein junges Team falsch gemacht hatte. Stattdessen lobte er den Gegner. „Die Stuttgarterinnen haben die beste Leistung der Saison gezeigt“, meinte Alexander Waibl, „der MTV-Kader ist, was die individuelle Qualität angeht, sehr tief besetzt.“