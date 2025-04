Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart holt erneut eine Spielerin von der Konkurrenz: Vom USC Münster kommt Mikala Mogensen. Zudem hat der Meister eine weitere Libera verpflichtet.

Jochen Klingovsky 01.04.2025 - 11:47 Uhr

Die Mission Titelverteidigung läuft bei Allianz MTV Stuttgart. An diesem Sonntag (15.15 Uhr) beginnt mit dem Heimspiel gegen den Dresdner SC in der Scharrena die Halbfinalserie der Play-offs. Und zugleich nimmt der Kader für die nächste Saison in der Volleyball-Bundesliga immer konkretere Formen an – mittlerweile stehen die fünf Außenangreiferinnen des künftigen Teams fest.