Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart schlagen Tabellenführer Dresdner SC mit 3:2, sind von ihrer Topform allerdings noch ein gutes Stück entfernt – und am Donnerstag beginnt die Champions League.

Jochen Klingovsky 03.11.2024 - 13:24 Uhr

Jeder Trainer, der für sich und sein Team ambitionierte Ziele ausgibt, entwirft zugleich einen Plan, wie er diese erreichen möchte. Für Konstantin Bitter, den Chefcoach des Triple-Siegers Allianz MTV Stuttgart, war im Sommer klar: Um den stark veränderten Kader auf Kurs zu bringen, braucht es neben harter Arbeit – vor allem – viel Geduld. Im Blick hatte er schon damals den November. Denn an diesem Donnerstag (18 Uhr) beginnt mit dem Auswärtsspiel in Polen bei BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala die Saison in der Champions League, und just zu diesem Zeitpunkt wollte Bitter seine Volleyballerinnen in Top-Form gebracht haben. Was, so viel lässt sich jetzt schon sagen, nicht zu 100 Prozent gelungen ist.