Nach der Trennung von Sportdirektorin Kim Renkema steht Konstantin Bitter bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart voll im Fokus: Er ist nicht nur Cheftrainer, sondern auch Kaderplaner und Talentförderer.

Jochen Klingovsky 04.02.2025 - 12:30 Uhr

Die Aufgabenfülle für Konstantin Bitter bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat sich durch die Trennung von Sportdirektorin Kim Renkema schlagartig erhöht. „Es geht um die Zukunft der Mannschaft und des Vereins“, sagt der Cheftrainer, der mit seinem Team an diesem Donnerstag (20.30 Uhr, Scharrena) und zwei Wochen später in Polen in den Play-offs der Champions League gegen KS Rzeszow um den Einzug ins Viertelfinale kämpft.