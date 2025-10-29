Die Stuttgarterinnen bezwingen im vierten Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga den Dresdner SC überraschend glatt mit 3:0.

Henning Maak 29.10.2025 - 21:45 Uhr

In einer mit 2177 Zuschauern fast ausverkauften Scharrena hat das runderneuerte Team von Allianz MTV Stuttgart den ersten Härtetest der neuen Bundesligasaison bestanden. Die Stuttgarter Volleyballerinnen setzten sich im ewig jungen Duell gegen den Dresdner SC nach 70 Minuten überraschend deutlich mit 3:0 (25:15, 25:18, 25:21) durch und untermauerten mit dem vierten Erfolg im vierten Saisonspiel die Tabellenführung in der Bundesliga. „Das war eine tolle Leistung des Teams, aber es ist auch nur eine Standortbestimmung“, hielt Trainer Konstantin Bitter trotz der Euphorie in der Halle den Ball flach.