Der Bundesliga-Spitzenreiter verliert bei Verfolger und Pokalfinal-Gegner VfB Suhl mit 2:3-Sätzen – es ist die erste Niederlage der laufenden Bundesligasaison.

Im 17. Saisonspiel ist es passiert: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben beim VfB Suhl nach 110 Minuten mit 2:3 (16:25, 25:20, 25:21, 20:25, 7:15) die erste Saisonniederlage kassiert und damit zugleich die Generalprobe in der Bundesliga sechs Tage vor dem Pokalfinale in Mannheim gegen denselben Gegner verpatzt.

Dabei hatte es im vierten Satz noch nach dem 17. Saisonsieg für die Gäste aus Stuttgart ausgesehen, die mit 16:12 geführt hatten. „Dann haben wir ein bisschen unseren Rhythmus verloren und uns über uns selbst geärgert“, analysierte Allianz-Cheftrainer Konstantin Bitter den Verlust des vierten Durchgangs, den sich Suhl im Schlussspurt mit guten Aufschlägen und einer starken Blockarbeit verdient hatte. Im fünften Durchgang konnte Allianz MTV die Partie nicht mehr drehen.

Allianz MTV Stuttgart fehlen dei Spielerinnen

Eine Rolle für diese Niederlage spielte auch, dass Bitters Wechseloptionen limitiert waren: Diagonalangreiferin Pauline Martin und Julia De Paula Viana wurden nach einem Zusammenprall im Training mit Blick auf das Pokalfinale geschont, Antonia Stautz war nach einer Infektion angeschlagen.

So kämpfte sich Allianz MTV zwar nach einem miserablen ersten Satz ins Spiel zurück, am Ende fehlten jedoch die Kräfte über die gesamte Begegnung. „Jetzt müssen wir aus diesem Spiel unsere Lehren ziehen, mit Blick auf das Pokalfinale haben wir viel gelernt“, sagte Bitter.