Der Bundesliga-Spitzenreiter verliert bei Verfolger und Pokalfinal-Gegner VfB Suhl mit 2:3-Sätzen – es ist die erste Niederlage der laufenden Bundesligasaison.
22.02.2026 - 21:03 Uhr
Im 17. Saisonspiel ist es passiert: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben beim VfB Suhl nach 110 Minuten mit 2:3 (16:25, 25:20, 25:21, 20:25, 7:15) die erste Saisonniederlage kassiert und damit zugleich die Generalprobe in der Bundesliga sechs Tage vor dem Pokalfinale in Mannheim gegen denselben Gegner verpatzt.