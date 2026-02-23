Alltagskonflikte Kann KI Ehen retten?
Supermarkt, Schwimmkurs, neue Kleidung fürs Kind: Die Fülle an Aufgaben führt bei Paaren zu Streit. Einiges davon könnte bald KI erledigen, meint unsere Kolumnistin Siri Warrlich.
Supermarkt, Schwimmkurs, neue Kleidung fürs Kind: Die Fülle an Aufgaben führt bei Paaren zu Streit. Einiges davon könnte bald KI erledigen, meint unsere Kolumnistin Siri Warrlich.
Ich muss einfach mal kurz ein bisschen Dampf ablassen“, beginnt der Eintrag einer Mutter in einem Online-Forum. „Mein Mann macht leider fast nichts selbstständig. Alles muss ich ihm sagen, besser noch aufschreiben und am besten drei Wochen vorher einen Antrag stellen“, schreibt die Frau. „Jetzt steht ein größerer Urlaub an und ich bin schon seit Tagen dabei, alles zu besorgen und vorzubereiten. Gestern Abend fragt er mich dann ‚Hast du alles für den Urlaub besorgt?‘“