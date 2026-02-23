Alltagskonflikte: Kann KI Ehen retten?

Ich muss einfach mal kurz ein bisschen Dampf ablassen“, beginnt der Eintrag einer Mutter in einem Online-Forum. „Mein Mann macht leider fast nichts selbstständig. Alles muss ich ihm sagen, besser noch aufschreiben und am besten drei Wochen vorher einen Antrag stellen“, schreibt die Frau. „Jetzt steht ein größerer Urlaub an und ich bin schon seit Tagen dabei, alles zu besorgen und vorzubereiten. Gestern Abend fragt er mich dann ‚Hast du alles für den Urlaub besorgt?‘“

Alltagskonflikte wie dieser dürften vielen Familien bekannt vorkommen. Arzttermine, Essensplanung, Klavierunterricht: Wer hat das alles im Gedächtnis? Zum Beispiel beim Heranschaffen neuer Kleidung. Bis zum 3. Lebensmonat eines Babys passt Kleidung oft nur vier Wochen lang, sagt mir das Internet. Danach werde immer noch etwa alle sechs bis acht Wochen die Kleidergröße gewechselt.

Für Eltern dürfte das nichts Neues sein. Ganz schön viele Strampler, Matschhosen, Sonnenhüte und Winterjacken, die es da ständig wieder neu heranzuschaffen gilt. Oder die Arzttermine. Bei mir entsteht schon Zahlensalat im Kopf, wenn ich nur in meinen eigenen Impfpass schaue und die Daten aus der Babyzeit sehe. Und während Eltern noch beim Kinderarzt im Wartezimmer sitzen, schwebt über alledem wie ein Damoklesschwert die Frage: Was essen wir eigentlich heute Abend? Und wer kauft dafür ein?

Meine optimistische These lautet: Viele solcher Streitpunkte dürften bald Geschichte sein. Denn das „agentic age“, auf Deutsch etwa das „Agenten-Zeitalter“, hat begonnen. Es geht um neue Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. KI-Agenten sind „eine neue Generation von Künstlicher Intelligenz, die teilweise oder ganz autonom sind und deshalb alleine beobachten, argumentieren und handeln können“, heißt es zum Beispiel auf einer Webseite des Massachusetts Institute of Technology. Diese neue Generation von KI verbinde sich mit „anderen Softwaresystemen, um Aufgaben unabhängig oder mit minimaler menschlicher Anleitung zu erledigen.“

Bereits heute gibt es KI-Anwendungen wie „Comet“ oder Microsofts „Copilot“, die zum Beispiel beim Buchen von Zugtickets oder Restaurantreservierungen helfen können. Das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen. Aber so schnell, wie Künstliche Intelligenz sich entwickelt, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Anfangsprobleme behoben sind.

Bei Sonja und Max, einem fiktiven Paar in Stuttgart, könnte das im Jahr 2030 so aussehen: Grade eben hat es zwei Mal kurz hintereinander an der Tür geschellt. Zuerst hat der Paketbote ein neues Kleiderset, Größe 62, von „Vinted“ gebracht, einer Webseite für gebrauchte Kleidung. Genau die Größe, die die kleine Tochter von Sonja und Max jetzt braucht. Kurz danach kam der Lieferant vom Supermarkt. Die Lebensmittel für die kommende Woche sind da.

Bestellt haben Sonja und Max weder die Kleidung noch die Lebensmittel. Das hat ihr KI-Agent für sie erledigt, während sie mit dem Baby spazieren waren. Sonja und Max haben ihr Familienmanagement durchautomatisiert. Seit ein paar Monaten schon füttern sie den KI-Agenten mit Daten, welche Gerichte sie gerne essen und wie viele Lebensmittel sie verbrauchen. Auch die Wachstumsdaten ihres Babys in den ersten Wochen haben sie der KI verraten. So kann der Agent selbst vorhersehen, wann der Kühlschrank leer ist und die Tochter neue Kleidung braucht. Die Bestellungen macht die KI selbstständig. Sonja und Max bekommen eine Benachrichtigung aufs Handy und müssen den Zahlvorgang nur noch mit einem Klick absegnen. Das einzige, was ihnen jetzt noch fehlt: Ein Roboter, der die Lebensmittel in den Kühlschrank räumt.