 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Panorama

  4. Mit Mikrowelle und Plastiksack gegen Bettwanzen

Alpenvereinshütten Mit Mikrowelle und Plastiksack gegen Bettwanzen

Alpenvereinshütten: Mit Mikrowelle und Plastiksack gegen Bettwanzen
1
Die Fiderepasshütte ist ein beliebter Anlaufpunkt im Oberallgäu. Foto: Hans Jörg Wangner

Am 1. Juli starten Berghütten des Deutschen Alpenvereins (DAV) ein Anti-Bettwanzen-Programm.

Lokales: Hans Jörg Wangner (hwe)

Der erholsamen Einsamkeit auf den Berggipfeln steht in den alpinen Hütten oftmals eine drangvolle Enge gegenüber. Wer vor einer Tour Schlaf sucht, findet sie auf den Matratzenlagern oftmals nicht im gewünschten Maß. Doch es sind nicht nur die zweibeinigen Bergkameraden mit ihren lange getragenen Socken und heftig flatternden Zäpfchen (der Weltrekord im Schnarchen liegt laut Guinnessbuch bei 93 Dezibel), die an den Nerven zerren. Sondern es gibt auch sehr viel kleinere Geschöpfe, die den Berggenuss erheblich schmälern können: Cimex lectularius, eher bekannt als Bett- oder Hauswanze.

 

Bettwanzen verursachen Juckreiz, Quaddeln und Hautblasen

Wie alle Parasiten haben auch diese Blutsauger weltweit nichts anderes im Sinn, als lästig zu werden. Es gehört nur wenig Fantasie dazu, sich die Symptomatik einer ausgeprägten Cimikose vorzustellen: Auf Juckreiz, Quaddeln und Hautblasen kann man gerne verzichten, erst recht auf krankhafte Komplikationen, hervorgerufen durch Viren und Bakterien.

Unsere Empfehlung für Sie

Pächter mit 20 Jahren: Suche nach Erfüllung in luftiger Höhe – Schwäbisches Paar übernimmt Alpenhütte

Pächter mit 20 Jahren Suche nach Erfüllung in luftiger Höhe – Schwäbisches Paar übernimmt Alpenhütte

Peter und Luis, beide gebürtige Schwaben, suchen ein anderes Leben – nun haben sie eine Alpenhütte auf 2710 Metern Höhe gepachtet. Ein Wagnis, aber sie sind alles andere als Tagträumer.

Das will kein Mensch, erst recht kein Wirt. Weshalb unter anderem auf der österreichischen Fiderepasshütte oberhalb vom Kleinen Walsertal am 1. Juli prophylaktisch ein Anti-Wanzen-Programm startet: Hüttenschlafsäcke müssen in die Mikrowelle, Rucksäcke dürfen nur in speziellen, per Zip verschließbaren „Bug Bags“ (also Käfertaschen) an die Lagerstatt gebracht werden. Auf diese Weise hoffen der Wirt Hubert Kaufmann und andere Kollegen von Allgäuer DAV-Hütten, dass sie von Ungeziefer, teuren Kammerjägereinsätzen und schmerzhaften Umsatzausfällen verschont bleiben. „Die wachst ja net hier, weil’s nicht sauber isch, die Bettwanze wird mitbracht“, sagte Kaufmann dem Bayerischen Rundfunk. „Und des isch ja unser Problem, dass des jetzt a gewisse Häufigkeit auf anderen Hütten hat – mir hoffen halt, dass mir net au dazuag’hörn.“

Weitere Themen

Alpenvereinshütten: Mit Mikrowelle und Plastiksack gegen Bettwanzen

Alpenvereinshütten Mit Mikrowelle und Plastiksack gegen Bettwanzen

Am 1. Juli starten Berghütten des Deutschen Alpenvereins (DAV) ein Anti-Bettwanzen-Programm.
Von Hans Jörg Wangner
Extreme Unwetter: Karte zeigt betroffene Regionen

Extreme Unwetter in Deutschland Karte zeigt betroffene Regionen

In Deutschland droht am Montag eine teils gefährliche Wetterlage. Es können sich kräftige Gewitter und lokal auch extreme Unwetter bilden.
Von Lukas Böhl
Jacobs, Lavazza und Co.: Händler senken Preise für Markenkaffee

Jacobs, Lavazza und Co. Händler senken Preise für Markenkaffee

Nach dem starken Preisanstieg in den vergangenen Jahren wird Kaffee wieder günstiger. Zuerst senkten die Handelsketten die Preise ihrer Eigenmarkenprodukte – nun folgen die Marken.
Bayern: Mann überfährt beim Einparken eigene Ehefrau – 78-Jährige stirbt

Bayern Mann überfährt beim Einparken eigene Ehefrau – 78-Jährige stirbt

In Bayern überfuhr ein 83-Jähriger beim Einparken seine Frau. Die 78-Jährige starb noch am Unfallort, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Mann mit Machete: Großer Polizeieinsatz bei Streit ums Bier

Mann mit Machete Großer Polizeieinsatz bei Streit ums Bier

Eine Gruppe streitet sich beim Feiern. Auf einmal bekommt ein junger Mann von einem Unbekannten eine Machete in die Hand gedrückt.
Frankreich: Elf Menschen sterben bei Flugzeugabsturz

Frankreich Elf Menschen sterben bei Flugzeugabsturz

Im Osten von Frankreich sind offenbar elf Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
Erdbeben in Venezuela: Zahl der Toten steigt auf mehr als 1400

Erdbeben in Venezuela Zahl der Toten steigt auf mehr als 1400

Zehntausende Menschen gelten nach den schweren Erdbeben in Venezuela als vermisst. Die Zahl der Toten steigt.
Von Andrea Sosa Cabrios
Hitze in Deutschland: Wärmste Nacht aller Zeiten gemessen

Hitze in Deutschland Wärmste Nacht aller Zeiten gemessen

Nach dem Hitzerekord am Tag folgt nun auch der höchste je gemessene Wert in der Nacht: Im ostsächsischen Kubschütz sank die Temperatur nicht unter 29,4 Grad.
Glücksspirale am 27.06.2026 – Gewinnzahlen der Ziehung (Samstag)

Glücksspirale am Samstag Die Glücksspiral-Gewinnzahlen der Ziehung vom 27.06.2026

Die Ziehung der Zahlen der Glücksspirale findet jeden Samstag statt. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten zusammengefasst.
Von unserer Redaktion
Lotto am Samstag (27.06.2026) – Die Lottozahlen von heute

Lotto am Samstag Die Lottozahlen der Ziehung vom 27.06.2026

Jeden Mittwoch und Samstag findet die Ziehung der Lottozahlen für Lotto 6aus49 statt. Alle aktuellen Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto 6aus49, Spiel77 und Super6 haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Von unserer Redaktion
 
 