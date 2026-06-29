Alpenvereinshütten: Mit Mikrowelle und Plastiksack gegen Bettwanzen

Der erholsamen Einsamkeit auf den Berggipfeln steht in den alpinen Hütten oftmals eine drangvolle Enge gegenüber. Wer vor einer Tour Schlaf sucht, findet sie auf den Matratzenlagern oftmals nicht im gewünschten Maß. Doch es sind nicht nur die zweibeinigen Bergkameraden mit ihren lange getragenen Socken und heftig flatternden Zäpfchen (der Weltrekord im Schnarchen liegt laut Guinnessbuch bei 93 Dezibel), die an den Nerven zerren. Sondern es gibt auch sehr viel kleinere Geschöpfe, die den Berggenuss erheblich schmälern können: Cimex lectularius, eher bekannt als Bett- oder Hauswanze.

Bettwanzen verursachen Juckreiz, Quaddeln und Hautblasen Wie alle Parasiten haben auch diese Blutsauger weltweit nichts anderes im Sinn, als lästig zu werden. Es gehört nur wenig Fantasie dazu, sich die Symptomatik einer ausgeprägten Cimikose vorzustellen: Auf Juckreiz, Quaddeln und Hautblasen kann man gerne verzichten, erst recht auf krankhafte Komplikationen, hervorgerufen durch Viren und Bakterien. Unsere Empfehlung für Sie Pächter mit 20 Jahren Suche nach Erfüllung in luftiger Höhe – Schwäbisches Paar übernimmt Alpenhütte Peter und Luis, beide gebürtige Schwaben, suchen ein anderes Leben – nun haben sie eine Alpenhütte auf 2710 Metern Höhe gepachtet. Ein Wagnis, aber sie sind alles andere als Tagträumer. Das will kein Mensch, erst recht kein Wirt. Weshalb unter anderem auf der österreichischen Fiderepasshütte oberhalb vom Kleinen Walsertal am 1. Juli prophylaktisch ein Anti-Wanzen-Programm startet: Hüttenschlafsäcke müssen in die Mikrowelle, Rucksäcke dürfen nur in speziellen, per Zip verschließbaren „Bug Bags“ (also Käfertaschen) an die Lagerstatt gebracht werden. Auf diese Weise hoffen der Wirt Hubert Kaufmann und andere Kollegen von Allgäuer DAV-Hütten, dass sie von Ungeziefer, teuren Kammerjägereinsätzen und schmerzhaften Umsatzausfällen verschont bleiben. „Die wachst ja net hier, weil’s nicht sauber isch, die Bettwanze wird mitbracht“, sagte Kaufmann dem Bayerischen Rundfunk. „Und des isch ja unser Problem, dass des jetzt a gewisse Häufigkeit auf anderen Hütten hat – mir hoffen halt, dass mir net au dazuag’hörn.“