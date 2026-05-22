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Als Alternative zum Mineralbad Berg Stadtbad mit Liegewiese geht in den Sommerbetrieb

Als Alternative zum Mineralbad Berg: Stadtbad mit Liegewiese geht in den Sommerbetrieb
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Das Stadtbad im Süden verfügt über eine Liegewiese. Foto: Torsten Schöll

Nach dem Wasserrohrbruch bleibt das Mineralbad Berg den Sommer über geschlossen. Doch es gibt eine Alternative im Stuttgarter Süden.

Ein lang ersehnter Wunsch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stuttgarter Südens geht diesen Sommer in Erfüllung. Und das ziemlich unverhofft. Nach dem fatalen Wasserrohrbruch im Mineralbad Berg in der Nacht zum 12. Mai wurde diesen Freitag verkündet, dass das beliebte Bad diesen Sommer nicht mehr öffnen wird.

 

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Stattdessen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, das Stadtbad Heslach ab dem 9. Juni zu öffnen. Laut Technikbürgermeister Dirk Thürnau werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mineralbads Berg in das Stadtbad Heslach entsandt.

Das Stadtbad in Heslach. Foto: Torsten Schöll

Seit Jahren ringt der Süden darum, dass das Heslacher Hallenbad auch im Sommer seine Türen für Schwimmer öffnet, denn das Bad ist von der Ausstattung am nächsten an einem Freibad. Obwohl es mitten in der Stadt liegt, verfügt es auch über eine Liegewiese.

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Das denkmalgeschützte Hallenbad in Stuttgart-Süd war bisher während der Sommersaison für den allgemeinen Badebetrieb geschlossen, denn der Freibadbetrieb ging vor. In der Vergangenheit wurde von dem städtischen Eigenbetrieb, der für die Schwimmbäder zuständig ist, auf die knappe Personaldecke verwiesen sowie auf die fehlenden finanziellen Mittel, um gleichzeitig Hallen- und Freibäder im Sommer öffnen zu können.

Demnach würde der Sommerbetrieb allein des Stadtbads Heslach rund 500.000 Euro kosten. Und das, obwohl die Becken im Hallenbad ganzjährig mit Wasser gefüllt sind. Auch in den Sommermonaten werden die Stuttgarter Bäder von Schulen und Vereinen genutzt. Nun dürfen sich alle Heslacherinnen und Heslacher trotz der schlechten Meldungen aus dem Mineralbad auf einen Sommer in ihrem Stadtbad freuen.

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