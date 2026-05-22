Als Alternative zum Mineralbad Berg Stadtbad mit Liegewiese geht in den Sommerbetrieb
Nach dem Wasserrohrbruch bleibt das Mineralbad Berg den Sommer über geschlossen. Doch es gibt eine Alternative im Stuttgarter Süden.
Nach dem Wasserrohrbruch bleibt das Mineralbad Berg den Sommer über geschlossen. Doch es gibt eine Alternative im Stuttgarter Süden.
Ein lang ersehnter Wunsch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stuttgarter Südens geht diesen Sommer in Erfüllung. Und das ziemlich unverhofft. Nach dem fatalen Wasserrohrbruch im Mineralbad Berg in der Nacht zum 12. Mai wurde diesen Freitag verkündet, dass das beliebte Bad diesen Sommer nicht mehr öffnen wird.