Innerhalb eines Jahres hat sich Yildiray Tas’ Leben durch die Krankheit ALS drastisch verändert. Seine Online-Spendenaktion ist derzeit extrem erfolgreich.
07.08.2025 - 20:00 Uhr
Es beginnt im Sommer 2024 auf einer Reise durch Südostasien. Es sind nur fünf Stufen, die Yildiray Tas nehmen will – doch plötzlich bricht sein Körper einfach zusammen. „Ich bin hingefallen und dachte zum ersten Mal: Irgendwas passt nicht“, erzählt er. „Man denkt erst mal, es sei eben Erschöpfung.“ Doch es ist etwas anderes.