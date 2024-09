Der Unternehmer Rüdiger Stihl startet mit Südwestfirmen wie Mercedes, Trumpf und Mahle eine große Kampagne, um die Bürger für eine Alternative zum Nordostring zu gewinnen. Seine Vision sieht einen 10,7 Kilometer langen Tunnel vor, der 1,6 Milliarden Euro kosten soll.

Es gibt Menschen, die eines Tages immer mehr von der Vergangenheit sprechen und mit ihren Gedanken durch längst vergangene Zeiten schweifen. Und es gibt Menschen wie Rüdiger Stihl. Der 81-Jährige lebt in der Zukunft und seine Gedanken kreisen um seine große Vision: Die Alternative für den viel diskutierten Nordostring – „der grüne Tunnel“. Ins Gespräch gebracht hat Rüdiger Stihl diese Alternative schon vor sechs Jahren. Aber jetzt will er gemeinsam mit großen Firmen wie Mercedes, Trumpf und Mahle eine große Kampagne starten, weil er davon überzeugt ist, damit einen Dienst an den Bürgern, der Wirtschaft und der Natur zu tun. Im Gespräch mit unserer Zeitung hat der die Kampagne erstmals öffentlich vorgestellt.