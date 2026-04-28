Altersvorsorge Freiwillige Rentenzahlung birgt Chancen
Die gesetzliche Rentenkasse zeigt lohnende Optionen jenseits der Pflichtversicherung auf.
Die gesetzliche Rentenkasse zeigt lohnende Optionen jenseits der Pflichtversicherung auf.
Während eine aufgeheizte Rentendebatte läuft, hat die Deutsche Rentenversicherung zu einem Presseseminar nach Berlin geladen und gleich ein Stoppsignal gesetzt. „Wir kommentieren die Äußerungen von Kanzler Merz zur gesetzlichen Rente als Basissicherung nicht“, stellte Pressesprecherin Una Großmann am Dienstag fest. Dass die gesetzliche Rente aber eine zweite und dritte Säule brauche, das ist Konsens und wird auch von den DRV-Funktionären getragen. Dabei birgt das System der gesetzlichen Rentenkasse vielfach ungenutzte Möglichkeiten, wie die Altersbezüge erhöht werden können. Es gebe Optionen „jenseits der Pflichtversicherung“, sagt Jürgen Ritter, Abteilungsleiter bei der DRV. Wer nicht pflichtversichert sei, der könne freiwillige Beiträge zahlen in Höhe von 112 bis 1571 Euro monatlich.