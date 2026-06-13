Altstadt-Anwesen herausgeputzt: „Das ist ein Luxusgebäude, klar“ – Alter Hof wird zum modernen Traumhaus

Die Sträßchen der Altstadt von Großbottwar sind gespickt mit pittoresken Häuschen. Das Anwesen in der Mühlgasse 15 könnte dort beim flüchtigen Vorbeiflanieren fast untergehen. Die roten Fensterläden stechen zwar ins Auge. Ansonsten macht das Gebäude von der Straße aus einen eher unscheinbaren Eindruck. Spaziert man jedoch durch den Torbogen Richtung Innenhof, steht bei den meisten Besuchern der Mund erstmal offen. Denn hier entfaltet sich die ganze Pracht des Ensembles. Der Geschäftsmann Daniel Baric hat das zuvor verwitterte Gehöft zu einem architektonischen Aushängeschild herausputzen lassen.