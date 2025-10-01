Mercedes hat für die eigene Nachhaltigkeitsstrategie in Norwegen den passenden Partner gefunden. Das verdeutlicht eine Konzerndienstreise zum Aluminium-Hersteller Hydro.
01.10.2025 - 06:00 Uhr
Die erste Begegnung findet in einem ausgesprochen stilvollen Rahmen statt. Am Rande von Oslo in einer sehenswerten Gründerzeit-Villa, von Efeu umrankt, Kiesauffahrt, direkt am Wasser gelegen, eigene Bootsanlegestelle. So sieht der Stammsitz der Firma Hydro aus. Repräsentativ. Das macht Eindruck auf die Gäste von Mercedes-Benz, mit denen in Norwegen eine seit 2022 bestehende Partnerschaft nun weiter vertieft werden soll.