Heimische Wirtschaft Lässt sich mit Heimatliebe und Familientradition Geld verdienen?

Die Bolays betreiben Bau- und Gartenmärkte in Rutesheim und Ditzingen. Die Geschäftsführung ist in Familienhand – und das soll auch so bleiben. Das und die lokale Verbundenheit sei das Erfolgsrezept.