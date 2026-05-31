Wenn es eine Stelle gibt, die für Professor Joachim Andrassy maximale Attraktivität hatte, dann wohl die des Chefarztes der Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie in Böblingen. Nicht nur fachlich passt Andrassy mit seiner über zwei Jahrzehnte währenden Erfahrung an jene Stelle, auch emotional hätte es wohl kaum eine geeignetere Person am dortigen Klinikum gegeben. Der Grund liegt in der Geschichte.

1897 nämlich, als am Maienplatz das damalige Bezirkskrankenhaus Böblingen gegründet wurde, gehörte Joachim Andrassys Urgroßvater, der Arzt Karl Andrassy zu den Mitinitiatoren. Für Joachim Andrassy war der biografische Bezug nach Böblingen ein „entscheidender“ Grund, aus der bayrischen Landeshauptstadt hierher zu ziehen, wie er erklärt: „Dieser Aspekt hat meine Entscheidung beeinflusst. Ich konnte das hier nicht sausen lassen.“

Joachim Andrassy seit April neuer Chef-Chirurg in Böblingen

Das durchaus anspruchsvolle Bewerbungsverfahren gemeistert – Andrassy war an seiner vorherigen Wirkungsstätte in München besucht und beim Operieren beobachtet worden – übernahm Andrassy zum 1. April den Posten des bisherigen Chefarztes Stefan Benz. Dieser verabschiedete sich nach über 20 Jahren aus dem Klinikum, um sich seinem Start-Up-Unternehmen zu widmen.

Am Klinikverbund gab es zuletzt einige Personalveränderungen. Foto: Eibner/Drofitsch

Auch wenn Benz als Koryphäe der Chirurgie gilt und große Fußstapfen hinterlässt, verstecken muss sich Joachim Andrassy nach seiner langjährigen Tätigkeit am Münchner Klinikum Großhadern keineswegs: „Ich habe 22 Jahre an einem Zentrum gearbeitet, an dem eine große Bandbreite behandelt wird und man das gesamte chirurgische Portfolio bedient.“ Dazu gehörten – auch onkologische – Eingriffe im oberen und unteren Gastrointestinaltrakt sowie an der Bauchspeicheldrüse und der Leber.

Chirurg Andrassy kommt aus einer Medizinerfamilie

Dass Andrassy einmal den Weg des Mediziners einschlagen würde, war quasi vorgezeichnet: „Mein Vater war Mediziner, meine Tante ebenfalls. Mein Bruder ist auch Mediziner geworden.“ Im Studium und als Mitarbeiter der Deutschen Stiftung Organspende, für die er Botengänge gemacht hat, hat der heutige Chefarzt erste „prägende Erfahrungen“ im medizinischen Bereich gemacht.

Weswegen aber hat sich der Medizinersprössling seinerzeit für die Chirurgie entschieden? „Es ist eine abwechslungsreiche, auch handwerkliche Tätigkeit. Man sieht nach operativen Eingriffen Ergebnisse und man kann das Wohl des Patienten oft schnell verbessern.“ Ein Beispiel sei ein Darmverschluss, bei dem man nach einer raschen Intervention einen schnellen Therapieeffekt sehe.

Menschen bei lebensbedrohlichen Verletzungen und Erkrankungen zu operieren, bringt eine große Verantwortung mit sich. Und manchmal, so der Chirurg, müsse man auch akzeptieren, dass nicht jede OP das Leben eines Patienten retten könne. „Natürlich sind wir regelmäßig mit schweren Fällen konfrontiert. Die langjährige Erfahrung hilft mir aber beim Umgang mit solchen Situationen“, so der Chefarzt. Als belastend hat der Böblinger seine Profession nie empfunden: „Ich sehe bis zum heutigen Tage die Faszination der Chirurgie.“

Als besonders herausfordernd empfindet Andrassy komplexe Tumor-Operationen bei Krebspatienten. „Diese sind aufwendig und technisch anspruchsvoll“, erklärt Andrassy. Nicht nur im Vorfeld eines Eingriffs müsse dabei akribisch vorgegangen werden – auch während einer OP seien Entscheidungen ad hoc zu treffen. „Man muss immer abwägen, wie weit man gehen und was man verantworten kann“, so Andrassy.

Chefarzt findet nach Operationen Ausgleich in Sport

Nach einem Zwölf-Stunden-Tag – etwas, das beim Chefarzt der Chirurgie mit medizinischen und administrativen Aufgaben nicht selten vorkommt – mit Visiten, Operationen und fachlichen Austauschen für den Mediziner vor allem eines wichtig, um am nächsten Morgen wieder ausgeruht zum Dienst zu erscheinen. „Als Ausgleich zu meiner Arbeit tun mir Sport und Fitness gut, vor allem das Laufen. Dadurch komme ich nach fordernden Tagen, an denen ich zum Beispiel lange im OP stand, runter. Das funktioniert bei mir besser, als wenn ich abends die Füße hochlegen würde“, sagt Joachim Andrassy.

Einen Ausgleich wird der Chef-Chirurg am Böblinger Klinikum sicher immer gebrauchen. Auch dann, wenn Hochleistungsgeräte wie der im Klinikverbund Südwest eingesetzte Roboter „Da Vinci“ bei Operationen noch mehr Aufgaben übernehmen wird. „Der technologische Fortschritt durch Robotik und KI wird weitergehen und unsere Möglichkeiten erweitern. Zum Beispiel, wenn wir während OPs auf Bildschirmen die Organe klarer darstellen können. Technologie kennt kein Ende“, ist Andrassy sicher.

Chirurgische Abteilung im Klinikverbund

Patienten und Behandlungen

3111 stationäre Patienten und rund 7000 ambulante Behandlungskontakte hat es 2025 gegeben.

Vergleich

Nach der Kardiologie am Klinikum Sindelfingen und der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Böblingen ist die Allgemeinchirurgie von Professor Joachim Andrassy die drittgrößte Klinik und Fachabteilung im Klinikverbund Südwest.