Am Klinikum Böblingen Neuer Chef-Chirurg: „Ich konnte das hier nicht sausen lassen“
Seit April ist Joachim Andrassy Chefarzt in der Allgemeinchirurgie am Böblinger Krankenhaus. Damit schließt sich für die Familie gewissermaßen ein Kreis.
Seit April ist Joachim Andrassy Chefarzt in der Allgemeinchirurgie am Böblinger Krankenhaus. Damit schließt sich für die Familie gewissermaßen ein Kreis.
Wenn es eine Stelle gibt, die für Professor Joachim Andrassy maximale Attraktivität hatte, dann wohl die des Chefarztes der Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie in Böblingen. Nicht nur fachlich passt Andrassy mit seiner über zwei Jahrzehnte währenden Erfahrung an jene Stelle, auch emotional hätte es wohl kaum eine geeignetere Person am dortigen Klinikum gegeben. Der Grund liegt in der Geschichte.