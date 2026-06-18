Ambulante Pflege Diakoniestationen warnen vor Kürzungen im Sozialbereich
Die elf Diakoniestationen im Rems-Murr-Kreis versorgen rund 8000 Menschen. Sie fordern politische Rückendeckung und warnen vor Einschnitten in der Pflege.
Die elf Diakoniestationen im Rems-Murr-Kreis versorgen rund 8000 Menschen. Sie fordern politische Rückendeckung und warnen vor Einschnitten in der Pflege.
Die laufenden Debatten über die künftige Gesundheitspolitik erreichen auch die ambulante Pflege im Rems-Murr-Kreis. Die elf Diakoniestationen im Kreis haben sich deshalb gemeinsam zu Wort gemeldet. Sie warnen davor, Pflege bei Reformen und Sparentscheidungen als nachrangigen Kostenfaktor zu behandeln.