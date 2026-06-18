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Ambulante Pflege Diakoniestationen warnen vor Kürzungen im Sozialbereich

Ambulante Pflege: Diakoniestationen warnen vor Kürzungen im Sozialbereich
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Die Vertreterinnen und Vertreter der Diakoniestationen im Rems-Murr-Kreis: Thomas Nehr, Natascha Bobleter, Jennifer Reich, Daniel Herzog, Frank Kissling, Holger Engelbart, Arndt Hubschneider, Sina Krüger und Stefanie Faas. Es fehlen Christian Müller, Vanessa Binder und Gaby Schröder. Foto: Privat

Die elf Diakoniestationen im Rems-Murr-Kreis versorgen rund 8000 Menschen. Sie fordern politische Rückendeckung und warnen vor Einschnitten in der Pflege.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Die laufenden Debatten über die künftige Gesundheitspolitik erreichen auch die ambulante Pflege im Rems-Murr-Kreis. Die elf Diakoniestationen im Kreis haben sich deshalb gemeinsam zu Wort gemeldet. Sie warnen davor, Pflege bei Reformen und Sparentscheidungen als nachrangigen Kostenfaktor zu behandeln.

 

Rund 800 Mitarbeitende versorgen nach Angaben der Diakoniestationen etwa 8000 Menschen im Kreis. Pro Jahr kommen demnach rund 900.000 Hausbesuche zusammen – in Pflege, Therapie, Hauswirtschaft und Betreuung. Sie bieten Verlässlichkeit rund um die Uhr.

Diese Arbeit sei kein freiwilliger Zusatz, sondern Teil der elementaren Daseinsvorsorge. Wer im Sozial- und Pflegebereich kürze, schwäche die Stabilität der Gesellschaft, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Ambulante Pflege verhindere Krankenhausaufenthalte, entlaste Angehörige, sichere Teilhabe und halte soziale Netze aufrecht.

Pflege als gleichwertiger Akteur im Gesundheitswesen

Die Diakoniestationen warnen davor, Einsparungen im Sozialbereich als Entlastung öffentlicher Haushalte zu betrachten. Aus ihrer Sicht führen Kürzungen vielmehr zu höheren Folgekosten, wachsender Ungleichheit und sozialen Konflikten. Kürzungen in der Pflege seien deshalb politisch verantwortungslos.

Pflege dürfe nicht als nachgelagerter Dienstleister verstanden werden, sondern müsse als gleichwertiger Akteur im Gesundheits- und Sozialsystem behandelt werden. Pflegekräfte, Therapeutinnen, Betreuungskräfte und hauswirtschaftliche Mitarbeitende trügen täglich Verantwortung für Menschenleben, Lebensqualität und soziale Stabilität. Sie arbeiteten professionell, hochqualifiziert und unter wachsendem Druck.

Politische Entscheidungen müssten die Pflege daher auf Augenhöhe mit Medizin und Verwaltung berücksichtigen – bei Finanzierung, Mitsprache und gesellschaftlicher Anerkennung.

Soziale Arbeit als Friedensarbeit

Die Diakoniestationen verweisen zudem auf die integrative Kraft sozialer Arbeit. Mit einem Migrationsanteil von bis zu 30 Prozent seien die Teams ein Beispiel gelebter Integration. Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprachen und Kulturen arbeiteten gemeinsam für ein Ziel: die Würde des Menschen.

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Verlässliche Pflege schaffe Vertrauen, heißt es weiter. Wo Menschen sich gesehen und versorgt fühlten, nähmen Angst, Vereinsamung und gesellschaftliche Spannungen ab. In diesem Sinn verstehen die Diakoniestationen soziale Arbeit auch als Friedensarbeit.

Ausbildung braucht verlässliche Rahmenbedingungen

Auch die Zukunft der Pflege hänge aus Sicht der Diakoniestationen von politischen Entscheidungen ab. Derzeit stellen sie rund 20 Ausbildungsplätze bereit. Ausbildung allein reiche jedoch nicht aus. Ohne auskömmliche Finanzierung, faire Löhne und verlässliche Rahmenbedingungen führe gute Ausbildung in eine Sackgasse.

Wer Fachkräfte gewinnen und halten wolle, müsse Pflege politisch priorisieren – nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch in Haushaltsentscheidungen.

Investition in Zusammenhalt und Stabilität

Krisen hätten die Bedeutung ambulanter Pflege besonders sichtbar gemacht, betonen die Diakoniestationen. Ob Pandemie, demografischer Wandel oder soziale Verwerfungen: Die Einrichtungen hätten Versorgung gesichert, Isolation verhindert und Menschen Halt gegeben.

Diese Verlässlichkeit sei kein Zufall, sondern Ergebnis kontinuierlicher sozialer Investitionen. Eine Gesellschaft, die in Pflege investiere, investiere zugleich in Zusammenhalt, Stabilität und Frieden. Die Diakoniestationen im Rems-Murr-Kreis fordern deshalb eine klare politische Haltung: keine Kürzungen im Sozialbereich, eine Stärkung der Pflege und die Anerkennung sozialer Arbeit als friedensstiftende Kraft. Pflege müsse als gleichwertiger Akteur im Gesundheits- und Sozialsystem behandelt werden.

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