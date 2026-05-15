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  6. Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim

American Football Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim

American Football: Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim
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Ein packendes Derby erwartet die Football-Fans in Kornwestheim. Foto: Pressefoto Baumann

Die Footballer aus Kornwestheim nehmen in der Oberliga gegen Ludwigsburg gerne die Außenseiterrolle an.

Manchmal ist der Spielplan ja so getaktet, dass man eine Niederlage schnell wieder wettmachen kann. So ergeht es auch den American Footballern der Kornwestheim Cougars, die vier Wochen nach der 7:16-Auftaktniederlage bei den Ludwigsburg Bulldogs an diesem Samstag (15 Uhr) auf heimischem Terrain die Chance haben, diesmal vielleicht als Sieger vom Platz zu gehen in dem Duell in der Oberliga Baden-Württemberg.

 

Trainer drehen in Spielpause an den Stellschrauben

Die Cougars werden das Lokalderby mit mit einem 35-köpfigen Kader angehen. Die Mannschaft von Headcoach Andreas Geibel geht auch mit dem guten Gefühl in die Partie, die Reifeprüfung beim Tabellenführer und Ligafavoriten Bondorf Bulls vor zwei Wochen trotz einer knappen Niederlage bestanden zu haben. „Die Spieler und das Trainerteam wissen nun nach dem zweiten Spiel, wo man steht und was das Team zu leisten im Stande ist“, sagt Geibel. Nach 20 spielfreien Tagen haben die Cougars im Training an den Stellschrauben gedreht, die gegen Ludwigsburg und Bondorf noch optimierbar erschienen. In wieweit die Formation dies umsetzen kann, wird man nun am Samstag im Städtischen Stadion in Kornwestheim sehen. Die Bulldogs wiederum reisen mit einem 40:00-Sieg gegen die Schwäbisch Hall 2 Unicorns mit sehr breiter Brust an und wollen den direkten Nachbarschaftsvergleich erneut für sich entscheiden. Die Rollenverteilung scheint klar – aber in einem Derby ist immer alles möglich. Entscheidend könnte auch sein, welche Kapriolen das Wetter schlägt.

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