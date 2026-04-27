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American Football Die Footballer der Cougars standen kurz vor der Sensation

American Football: Die Footballer der Cougars standen kurz vor der Sensation
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Die Kornwestheim Cougars legten in Bondorf einen starken Auftritt hin. Foto:  

Beim 29:27-Sieg der Bondorf Bulls liefern die Kornwestheimer Footballer ein starkes Spiel in der Oberliga Baden-Württemberg ab. Das macht Mut und Lsut auf das erste Heimspiel.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Was für ein Spektakel. Was für eine Spannung. Die 500 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz des SV Bondorf, den die Fans der American Footballer als „heimische Ranch“ bezeichnen, sahen am Sonntag ein packendes Game zwischen den Bondorf Bulls, dem Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg und Außenseiter Kornwestheim Cougars. Und egal, mit welcher Mannschaft man es hielt – alle hatten ihren Spaß. Es war auch für die Experten ein überraschend offenes Duell, dass den Spannungsbogen bis in die letzten Minuten des vierten Quarters zog. Auf der Anzeigetafel stand letztlich ein 29:27 (07:06 / 08:07 / 07:07 / 07:07) für den haushohen Favoriten. Dennoch fuhren die Kornwestheimer mit dem guten Gefühl nach Hause, eines ihrer besten Spiele überhaupt in der vierten Liga abgeliefert zu haben. Zum ganz gossen Glück fehlten am Ende nur die Punkte. „Man hat keinen Klassenunterschied gemerkt. Wir waren in Schlagdistanz zum Favoriten, dann stimmt uns positiv“, sagt Headcoach Andreas Geibel.

 

Für Punkte fehlten nur Nuancen

Letztlich waren es Nuancen, in denen der Titelfavorit am Ende besser war, der ein oder andere Ball wurde fallengelassen, während die Bondorfer ihre Chancen eiskalt nutzten. . „Genau daran müssen wir arbeiten, dann haben wir am Ende auch mal das Quäntchen Glück“, sagt Geibel. Schon im ersten Abschnitt spürten die Cougars, das etwas Besonderes in der Luft liegen könnte – man lag nur knapp mit 06:07 zurück. Das galt auch für das zweite Quarter, das mit 08:07 an die Bulls ging. Nach der Halbzeit gestalteten die Cougars die Partie ausgeglichen, gingen sogar zwischenzeitlich in Führung und hielten die Partie bis zum Ende offen. „Durch ein konsequent etabliertes Laufspiel öffneten sich für unsere Offense auch erfolgreiche Passoption“, sagte Offense Coordinator Daniel Sassman. Die zwei letzten Spielabschnitt endeten jeweils 07:07. Am Ende fehlten den Cougars drei Zähler zum Sieg.

Freude auf das erste Heimspiel am 16. Mai

Der gute Auftritt ist selbst für die Trainer überraschend, denn die Vorbereitung lief nicht optimal. „Die Coaches haben das Team optimal eingestellt“, sagt Geibel. Entsprechend positiv fällt auch das Fazit von Defense Coordinator Alex Brude aus: „Leider konnten wir uns schlussendlich nicht für die Leistung belohnen. Wir werden den Schwung der guten Performance in die nächsten Spiele mitnehmen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel am 16. Mai – wieder gegen die Ludwigsburg Bulldogs, gegen die man am ersten Spieltag unterlegen war. Im Rückspiel rechnen sich die Kornwestheimer etwas aus, zumal Qaurterback Carlos Verdzuco, der lange ausgefallen war immer besser in Form kommt. Es fehlt nur noch an der Feinabstimmung. „Aber seine Rückkehr macht uns auf jeden Fall gefährlicher“, sagt Geibel.

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