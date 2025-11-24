Stuttgart Surge hat jüngst den Titel in der European League of Football (ELF) gewonnen, steht aus finanziellen Gründen nun aber vor dem Aus. Wie reagieren die Spieler?
24.11.2025 - 12:42 Uhr
Finale, Halbfinale, Titelgewinn – so verliefen die vergangenen drei Jahre für Stuttgart Surge. Und rein sportlich sah es danach aus, als könne die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden. Doch nun gegen nur wenige Wochen nach dem Sieg im Championship-Game der European League of Football (ELF) wohl die Lichter aus auf der Waldau.