Stuttgart Surge hat jüngst den Titel in der European League of Football (ELF) gewonnen, steht aus finanziellen Gründen nun aber vor dem Aus. Wie reagieren die Spieler?

Finale, Halbfinale, Titelgewinn – so verliefen die vergangenen drei Jahre für Stuttgart Surge. Und rein sportlich sah es danach aus, als könne die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden. Doch nun gegen nur wenige Wochen nach dem Sieg im Championship-Game der European League of Football (ELF) wohl die Lichter aus auf der Waldau.

 

Den Spielern wurde am Sonntag mitgeteilt, dass die Franchise einen Insolvenzantrag gestellt hat. Der finanzielle Druck war zu groß geworden, die Zukunft blieb zu unsicher. Für die Spieler, die teilweise liebend gerbe unter dem Trainer Jordan Neuman für Stuttgart Surge gespielt hätte, war es eine bittere Nachricht. Wie reagieren Sie darauf?

Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen – und ihre Reaktionen in unserer Bildergalerie zusammengefasst.