American Football Kornwestheim: Die Kornwestheim Cougars werden von den Ravensburg Razorbacks II überrannt

Der Gegner wurde intensiv studiert, durch den Spielausfall am vergangenen Wochenende stand sogar eine zusätzliche Trainingseinheit auf dem Programm. In der Theorie sah also alles gut aus für die Kornwestheim Cougars vor dem Auswärtsspiel in der Oberliga Baden-Württemberg bei den Ravensburg Razorbacks II. Doch die Praxis zeigte dann ein völlig anderes Bild. Die Footballer von Headcoach Andreas Geibel unterlagen mit 07:42 (00:14; 07:14, 00:07, 00:07) überraschend deutlich und wurde von Beginn an von der starken Offense der Ravensburger überrannt.