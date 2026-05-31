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  6. Die Kornwestheim Cougars werden von den Ravensburg Razorbacks II überrannt

American Football Kornwestheim Die Kornwestheim Cougars werden von den Ravensburg Razorbacks II überrannt

American Football Kornwestheim: Die Kornwestheim Cougars werden von den Ravensburg Razorbacks II überrannt
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Das Einschwören auf die Partie hat den Cougars diesmal nicht geholfen. Foto: Peter Mann / Archiv

Nach den bislang guten Auftritten in der Oberliga verlieren die Kornwestheimer Footballer bei den Ravensburg Razorbacks ersatzgeschwächt mit 07:42.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Der Gegner wurde intensiv studiert, durch den Spielausfall am vergangenen Wochenende stand sogar eine zusätzliche Trainingseinheit auf dem Programm. In der Theorie sah also alles gut aus für die Kornwestheim Cougars vor dem Auswärtsspiel in der Oberliga Baden-Württemberg bei den Ravensburg Razorbacks II. Doch die Praxis zeigte dann ein völlig anderes Bild. Die Footballer von Headcoach Andreas Geibel unterlagen mit 07:42 (00:14; 07:14, 00:07, 00:07) überraschend deutlich und wurde von Beginn an von der starken Offense der Ravensburger überrannt.

 

Drei wichtige Spieler fehlen bei den Cougars

Die Razorbacks II waren gut eingestellt und setzten ihre Schlüsselpositionen stark in Szene. Schon nach dem ersten Quarter führten die Gastgeber durch zwei Touchdowns mit 14:0. Auf Kornwestheimer Seite fehlten mit Jannik Lacic, Axel Kilgus und Kevin Brechtel drei wichtige Spieler. Im zweiten Viertel zogen die Gastgeber zunächst auf 28:0 davon. Doch eine Minute vor der Pause fingt Tim Beutenmüller einen Pass ab und die Cougars bekommen vier Versuche von der 10-Yard-Linie. Dominic Wennberg verkürzte mit einem Touchdown auf 7:28.

Es war nur ein kurzer Moment der Freude für Tim Beutenmüller. Foto: Peter Mann /Archiv

Viel mehr war nicht drin für die Cougars. Zum einen fand die Defense keine Antwort auf den robust aufspielenden und lautstarken QB der Gegner, zum anderen wand sich der Ravensburger Runningback immer wieder aus höchster Bedrängnis heraus und scorete mehrfach. Gleichzeitig erwischte die Angriffsformation der Kornwestheimer einen schwarzen Tag. Die Ravensburger gewannen auch die beiden letzten Viertel mit jeweils 7:0 zum ernüchternden Endstand von 42:7 aus Sicht der Kornwestheimer. „Man hat gespürt, dass Ravensburg heute den Turnaround ihrer Season erreichen wollte. Diese Dynamik hat uns heute unsere Grenzen aufgezeigt“, sagte Headcoach Andreas Geibel, der die Razorbacks als extrem motiviert und robust wahrnahm.

Gegner profitiert von Bundesliga-Mannschaft

Der Gegner profitiert natürlich auch davon, dass man mit dem Bundesligateam trainieren kann. „Sie haben bereits im ersten Drive ein Statement gesetzt. Das konnten wir heute nicht kontern“, sagt der Kornwestheimer Coach. Durch den Sieg zogen die Ravensburger in der Tabelle an den Cougars vorbei, denen nicht viel Zeit bleibt, die Niederlage zu betrauern.

Am kommenden Sonntag steht schon das nächste schwere Auswärtsspiel bei den Tübingen Red Knights an. Der Tabellenführer stellt aktuell die stärkste Defense der Liga und setzt ebenfalls auf ein robustes Laufspiel. „Für uns gilt deshalb ab Montag: Mund abwischen und weiterarbeiten“, sagt Andreas Geibel.

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