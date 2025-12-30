 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Brad Pitt bald in Affalterbach? Hollywoodstar stößt zum Team von AMG

AMG-Videoclip geht viral Brad Pitt bald in Affalterbach? Hollywoodstar stößt zum Team von AMG

AMG-Videoclip geht viral: Brad Pitt bald in Affalterbach? Hollywoodstar stößt zum Team von AMG
1
Brad Pitt lehnt an einem Prototypen von AMG. So lässig bekommt das wahrscheinlich sonst niemand hin. Foto: Mercedes-Benz AG

Der Schauspieler Brad Pitt ist neuer Markenbotschafter des Sportwagenbauers aus Affalterbach (Kreis Ludwigsburg). Ein Videoclip mit ihm sorgt gerade für Aufsehen.

Der Clip geht durch die Decke, er wurde alleine bei Youtube bislang mehr als eine Million Mal aufgerufen. Das dürfte an dem witzigen Plot liegen, aber auch an den prominenten Darstellern. Man sieht, wie sich Hollywoodstar Brad Pitt im Luxushotel Caesars Palace in Las Vegas sein Auto aus der Garage chauffieren lässt. Das übernimmt in dem Spot ein Bediensteter, der im echten Leben hinter dem Steuer eines Formel-1-Boliden von Mercedes sitzt: George Russell. Mit entsprechend heißen Reifen fährt der PS-erprobte Page vor, dreht Extrarunden vor dem Hotel, bevor er sich von der Karosse trennen kann. Dann übergibt er an Pitt, der das Schauspiel lässig lächelnd verfolgt hat. Das Warten auf dieses Auto, so lautet die Botschaft, lohnt sich.

 

Der Clou ist, dass besagtes Auto, das 2026 in Serie gehen soll und um das sich alles dreht, in Affalterbach im Landkreis Ludwigsburg entwickelt wurde. Der Hollywoodstar braust am Ende des Videos in einem viertürigen Mercedes GT Coupé von AMG davon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach – und Brad Pitt als Markenbotschafter für das Auto-Modell aus dem Video gewinnen können. Mit dem Gastspiel in dem Clip feiert er gewissermaßen seine Premiere in dieser Rolle.

Brad Pitt und ein Besuch in Affalterbach

„Seine ausgewiesene Leidenschaft für leistungsstarke und emotionale Automobile macht ihn zum idealen Repräsentanten“, erklärt Mercedes-AMG Pressesprecherin Lena Kastner. Der Megastar werde künftig bei „diversen Events und Kommunikationsanlässen“ für das Unternehmen auftreten.

Viele Fans in Deutschland dürften angesichts dieser Worte hoffen, dass er vielleicht auch einmal am Firmensitz von AMG vorbeischaut. Ein Punkt, der möglicherweise sogar auf seiner To-do-Liste steht. Denn bislang hat Pitt Affalterbach noch keinen Besuch abgestattet, wie Lena Kastner sagt.

Im Gegensatz zu Gabriel Macht. Der durch die Serie „Suits“ berühmt gewordene Schauspieler zählt ebenfalls zu der Riege der AMG-Testimonials und war im Sommer neben anderen Hochkarätern wie der Sängerin Alicia Keys, Tennisikone Roger Federer und Fußballtorhüter Kevin Trapp bei der Weltpremiere des CONCEPT AMG GT XX in der Gemeinde am Apfelbach zu Gast.

Ein paar Monate später entstand der Clip in der Spielermetropole in den USA. „Im Vorfeld des Formel-1-Wochenendes in Las Vegas, genauer gesagt am 18. November, fand der Drehtag statt, bei dem Brad Pitt und George Russell persönlich anwesend waren“, berichtet Lena Kastner. Einen Tag darauf habe Russell abermals für Aufsehen gesorgt, „als er mit dem getarnten Prototypen durch das Fahrerlager fuhr, bevor dann am 22. November das eigentliche Rennen stattfand“.

E-Fahrzeug schafft mehr als 5000 Kilometer am Tag

Mit einem Prototypen des elektrischen Fahrzeugs wurde in Las Vegas gedreht. 2026 soll das Modell in Serie gehen. Foto: Mercedes-Benz AG

Mit Details zu dem Flitzer, mit dem Russell zu dem vor dem Hotel wartenden Pitt kurvt, hält sich das Unternehmen noch zurück. Diese würden zu gegebener Zeit veröffentlicht, erklärt Kastner. Verraten könne sie aber, dass die Weltpremiere 2026 gefeiert werde. Kein Geheimnis macht der Konzern auch aus dem Grundprinzip für den neuartigen Antrieb: AMG setzt auf drei Axial-Fluss-Motoren und eine direktgekühlte Batterie. Damit knüpft das kommende Serienmodell an das elektrische Konzeptfahrzeug an, das im Sommer in Affalterbach präsentiert wurde. Axial-Fluss-Motoren böten gegenüber konventionellen Elektromotoren enorme Vorteile, verkündet die Edelautoschmiede. Sie seien „erheblich leistungsfähiger und dabei zugleich leichter und kompakter“.

Unsere Empfehlung für Sie

Mercedes-AMG in Affalterbach: AMG kauft Straße – und wirkt damit Spionage entgegen

Mercedes-AMG in Affalterbach AMG kauft Straße – und wirkt damit Spionage entgegen

Mercedes-AMG kauft von der Gemeinde Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) eine Straße. Nicht ohne Grund: Die Prototypen des Motorenbauers sollen vor fremden Blicken geschützt werden.

Von Testfahrten werden wahre Wunderdinge berichtet. Innerhalb von 24 Stunden soll ein AMG-Elektrofahrzeug mit dieser Technologie fast 5500 Kilometer zurückgelegt und damit den bisherigen Weltrekord pulverisiert haben. In nur fünf Minuten lasse sich Energie für eine Reichweite von etwa 400 Kilometern nachladen, schreibt AMG in einer Pressemeldung.

Weitere Themen

Sozialpsychiatrischer Dienst: Zwangspause für Hilfsangebot im Kreis Ludwigsburg endet

Sozialpsychiatrischer Dienst Zwangspause für Hilfsangebot im Kreis Ludwigsburg endet

Die Gruppenangebote des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Kreis Ludwigsburg für psychisch kranke Menschen starten ab Januar wieder.
Von Andreas Hennings
Großbaustelle an der Autobahn 81: Engelbergtunnel bei Leonberg: Sanierung geht 2026 in den Endspurt

Großbaustelle an der Autobahn 81 Engelbergtunnel bei Leonberg: Sanierung geht 2026 in den Endspurt

Was kommt rund um Baden-Württembergs längsten und verkehrsreichsten Autobahntunnel im nächsten Jahr – und was ist 2025 passiert? Ein Überblick.
Von Marius Venturini
Einbruchsserie im Kreis Ludwigsburg: Einbrecher durchwühlen Häuser –und scheitern an einer Schultür

Einbruchsserie im Kreis Ludwigsburg Einbrecher durchwühlen Häuser –und scheitern an einer Schultür

Einbrecher treiben auch weiterhin im Kreis Ludwigsburg ihr Unwesen: Während sie in mehreren Wohnhäusern erfolgreich sind, scheitern sie an einer Schule in Besigheim.
Von Julia Amrhein
Biergarten zerstört: „Alles ist verbrannt“ – Asperger Wirtin macht trotzdem weiter

Biergarten zerstört „Alles ist verbrannt“ – Asperger Wirtin macht trotzdem weiter

Ausgerechnet an Heiligabend brennt der Biergarten von Alma Beaumont in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ab. Die Wirtin lässt sich aber nicht unterkriegen und hofft auf Hilfe.
Von Oliver von Schaewen
Großevent an Silvester: Die neue Lauflust – Bietigheimer Silvesterlauf ist erstmals ausgebucht

Großevent an Silvester Die neue Lauflust – Bietigheimer Silvesterlauf ist erstmals ausgebucht

Mit 4000 Startenden melden die Organisatoren vor der 43. Auflage einen Rekord – und raten wegen der B27- Baustelle zur frühen Anreise. Simon Boch hofft auf siebten Titel.
Von Elke Rutschmann
Unfall in Häfnerhaslach: 71-Jähriger wird am Steuer bewusstlos und gerät in den Gegenverkehr

Unfall in Häfnerhaslach 71-Jähriger wird am Steuer bewusstlos und gerät in den Gegenverkehr

Ein Kia-Fahrer hat in Häfnerhaslach (Kreis Ludwigsburg) während der Fahrt das Bewusstsein verloren. Er gerät in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Wagen zusammenstößt.
Von Julia Amrhein
Gaisburger Marsch aus Besigheim: Schwäbisches Soulfood zu Silvester

Gaisburger Marsch aus Besigheim Schwäbisches Soulfood zu Silvester

Was kochen an Silvester? Sebastian Maier vom Restaurant Marktwirtschaft in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) hat einen Tipp, in dem mehr steckt, als man im ersten Moment denkt.
Von Sandra Lesacher
Im Forum Ludwigsburg: Schneekönigin-Musical mal ganz anders als bei Walt Disney

Im Forum Ludwigsburg Schneekönigin-Musical mal ganz anders als bei Walt Disney

Die Darbietung des Bochumer Theaters Liberi nahm ihr Publikum – Kinder ab vier Jahren und Erwachsene – in Ludwigsburg mit in die eisige Welt einer sagenumwobenen Herrscherin.
Von Cornelia Ohst
Brände in Ludwigsburg: Wieder steht ein Altkleidercontainer in Flammen

Brände in Ludwigsburg Wieder steht ein Altkleidercontainer in Flammen

In Ludwigsburg brennt in der Daimlerstraße bereits zum zweiten Mal ein Altkleidercontainer. Die Polizei ermittelt, doch die Ursache bleibt noch unklar.
Von Julia Amrhein
Gerlinger bei „Die Höhle der Löwen“: Tallow-Gründer spricht über „verrückte Zeit“ nach TV-Show – und einen Durchbruch

Gerlinger bei „Die Höhle der Löwen“ Tallow-Gründer spricht über „verrückte Zeit“ nach TV-Show – und einen Durchbruch

Geschichten des Jahres 2025 aus Leonberg und Umgebung: Monate nach dem Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ reitet das Start-up Tallow Naturals aus Gerlingen weiter auf der Erfolgswelle.
Von Stefanie Köhler
Weitere Artikel zu Brad Pitt Affalterbach Las Vegas Video
 
 