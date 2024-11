Der deutsche Science-Fiction-Autor Andreas Brandhorst hat einen Thriller in der Tradition von Matrix und Co. verfasst. Wie real ist unsere Wirklichkeit, ist die zentrale Frage seines Romans.

Lukas Jenkner 20.11.2024 - 16:44 Uhr

Dass unsere Welt nicht so ist, wie sie ist und was für uns daraus folgt, ist eines der vitalsten Sujets der Fantastik, sei es in Buch oder Film. Horrorautor Stephen King etwa hat sein siebenbändiges Epos „Der schwarze Turm“ um die Idee gesponnen, dass eine Vielzahl von Parallelwelten von einem zentralen Balken zusammengehalten wird, dessen Zerstörung eine kleine Schar Menschen verhindern will. Die Wachowskis (ehemals Wachowski Brothers) haben 1999 das Thema in „Matrix“ verfilmt und dabei in Tricktechnik und Storytelling Maßstäbe gesetzt. Der deutsche Autor Frank Schätzing wiederum hat vor ein paar Jahren mit „Die Tyrannei des Schmetterlings“ eine schmissig zu lesende, aber phasenweise verwirrende Multiversum-Variante vorgelegt.