Beim SPD-Landesparteitag wird Aufbruchstimmung beschworen. Auf den langjährigen Landeschef Andreas Stoch kommen zwar in der Partei keine großen neuen Aufgaben zu – dafür aber privat.
19.06.2026 - 18:28 Uhr
Mit einer teilweise emotionalen Rede hat der bisherige SPD-Chef Andreas Stoch am Freitag in Ulm ein Kapitel der Sozialdemokraten in Baden-Württemberg geschlossen. „Es war mir eine Ehre“, sagte Stoch am Ende seiner Rede auf dem Landesparteitag. Seit 2018 war er Landeschef der Sozialdemokraten. Dass damit Schluss sein wird, hatte er bereits nach dem desaströsen Landtagswahlergebnis der SPD (5,5 Prozent) gesagt.