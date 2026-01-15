Im Konflikt um Grönland bleibt das Weiße Haus hart. Die Sprecherin von Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag in Washington, die Entsendung europäischer Soldaten ändere nichts.
15.01.2026 - 20:40 Uhr
Im Konflikt um Grönland bleibt das Weiße Haus hart. Die Sprecherin von Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, sagte am Donnerstag in Washington, die Entsendung europäischer Soldaten nach Grönland ändere nichts an Trumps Haltung. Die Bundeswehr hat mit europäischen Nato-Partnern eine Erkundungsmission für mehr Sicherheit in der Arktis gestartet.