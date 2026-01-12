US-Präsident Trump erwägt nach Angaben des Weißen Hauses weiterhin eine Militärintervention im Iran. Luftangriffe seien „eine der vielen, vielen Optionen“.
12.01.2026 - 22:55 Uhr
US-Präsident Donald Trump erwägt nach Angaben des Weißen Hauses weiterhin eine mögliche Militärintervention im Iran, um das gewaltsame Vorgehen der dortigen Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste zu stoppen. Luftangriffe seien "eine der vielen, vielen Optionen", die für Trump auf dem Tisch lägen, sagte am Montag dessen Sprecherin Karoline Leavitt.