Israel setzt Unicef-Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen vorerst aus. Hintergrund ist ein angeblicher Schmuggelversuch, nun fordert die Behörde umfassende Aufklärung.

Israel untersagt Unicef vorerst Hilfslieferungen von Ägypten in den Gazastreifen. Zur Begründung gab die zuständige israelische Behörde Cogat an, dass sie am Dienstag einen Schmuggelversuch von Tabak- und Nikotinprodukten in vom UN-Kinderhilfswerk koordinierten Lieferungen vereitelt habe. "Flaschen mit Nikotinsubstanzen wurden versteckt in Kartons mit Hygieneartikeln gefunden."

"Israel hat den Unicef-Chef über die Aussetzung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen informiert, die ihren Ursprung in Ägypten haben und von Unicef koordiniert werden", erklärte Cogat. Die Aussetzung gelte so lange, "bis Unicef die Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung sowie eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall vorlegt".

Wichtiger Grenzübergang Rafah seit Ende Februar geschlossen

Israel kontrolliert seit Beginn des Gaza-Kriegs den Zugang zu dem Palästinensergebiet. Derzeit ist nach Angaben von Hilfsorganisationen allein der Übergang Kerem Schalom zwischen Israel und dem Gazastreifen geöffnet, dort wurde den Cogat-Angaben zufolge der Schmuggelversuch unterbunden.

Am Wochenende hatte die israelische Behörde angekündigt, dass ab Mittwoch auch der wichtige Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen teilweise wieder geöffnet wird. Er war mit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar geschlossen worden. Zuvor war er erst Anfang Februar nach fast zwei Jahren Schließung wegen des Krieges im Gazastreifen wieder geöffnet worden - als Teil eines Waffenruheabkommens zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas.

Die Waffenruhe gilt seit dem 10. Oktober, Israel und die Hamas werfen sich immer wieder Verstöße vor.