Israel setzt Unicef-Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen vorerst aus. Hintergrund ist ein angeblicher Schmuggelversuch, nun fordert die Behörde umfassende Aufklärung.
17.03.2026 - 22:01 Uhr
Israel untersagt Unicef vorerst Hilfslieferungen von Ägypten in den Gazastreifen. Zur Begründung gab die zuständige israelische Behörde Cogat an, dass sie am Dienstag einen Schmuggelversuch von Tabak- und Nikotinprodukten in vom UN-Kinderhilfswerk koordinierten Lieferungen vereitelt habe. "Flaschen mit Nikotinsubstanzen wurden versteckt in Kartons mit Hygieneartikeln gefunden."