Transnistrien bezieht künftig Gas über Ungarn. Das wird von Russland finanziell unterstützt.

red/AFP 10.02.2025 - 23:02 Uhr

Transnistrien hat ein Angebot der EU für Gaslieferungen ausgeschlagen und will stattdessen von Russland finanziell unterstützt Gas über Ungarn beziehen. Der Anführer der pro-russischen Kräfte in Transnistrien, Wadim Krasnoselskij, erklärte am Montag im Onlinedienst Telegram, „Russlands finanzielle und logistische Unterstützung“ habe die Lieferungen möglich gemacht. Der russische Konzern Gazprom hatte zum Jahresbeginn seine Gaslieferungen an die von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien eingestellt.