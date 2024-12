Musicalstar sein, davon träumt manches Kind. Damit Zehn- bis Sechzehnjährige Tanzen, Singen, Schauspielen üben und Bühnenluft schnuppern können, gründete Sabine Lörcher mit anderen den Verein „Starlights Musical Academy“.

Petra Mostbacher-Dix 18.12.2024 - 07:00 Uhr

„Hätte mir vor eineinhalb Jahren jemand gesagt, dass ich einen Verein gründen würde, ich hätte wohl laut gelacht.“ Schmunzelnd erzählt Sabine Lörcher, wie es dazu kam, dass sie im November 2023 die „Starlights Musical Academy e.V.“ in Murr aus der Taufe hob. Einem Verein, in dem Zehn- bis Sechzehnjährige all das trainieren können, was zu einem Musical gehört: Tanz, Gesang und Schauspiel. Das dürfen sie auch zeigen. „Wir bringen pro Jahr ein Stück auf die Bühne“, sagt Lörcher. „Unser erstes Stück vergangenes Jahr war eine Eigeninszenierung von Alice im Wunderland.“ Ihre Tochter Hanna nimmt den Faden begeistert auf. „Und 2025 wird es eine Adaption von Aladin geben, 2026 wieder ein selbst geschriebenes Musical, das mit dem Verein aufgeführt wird“, sagt die 22-Jährige, die an der renommierten Stage School Hamburg eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin absolvierte. Schon zuvor verfasste Hanna Lörcher mit ihrem Bruder Nick – der 21-Jährige studiert Music Design in Trossingen – ein Musical: „Sanuria“ wurde im Sommer 2023 an der Lindenschule in Murr aufgeführt.