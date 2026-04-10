Dekra sucht Testkunden für Werkstatt-Tests. Wie Fahrzeughalter davon profitieren können – und welche Baureihen die Prüfgesellschaft sucht.

Dekra bietet Kunden fortan Werkstatt-Tests an, von denen Fahrzeughalter profitieren können. Das teilte die Prüfgesellschaft mit. Kunden erwarteten „von ihrer Werkstatt erstklassigen Service, transparente Abläufe und hohe technische Qualität“, so Dekra; Ansprüche, die auch Hersteller an ihre Partnerbetriebe stellten. „Um diese Standards objektiv zu überprüfen, beauftragen zahlreiche Hersteller sowie zunehmend auch Autohäuser selbst unabhängige Werkstatt-Tests durch die Dekra-Experten“, teilt die Prüfgesellschaft weiter mit.

Im Rahmen dieser Tests würden am Kundenfahrzeug vor einer regulären Inspektion „kleinere, fachgerecht dokumentierte Veränderungen“ vorgenommen. Diese sollten bei der Wartung erkannt und behoben werden. Nach Abschluss des Werkstattbesuchs überprüfe ein Dekra-Sachverständiger das Fahrzeug erneut. „Falls erforderlich, werden die vorgenommenen Veränderungen vollständig und sachgerecht zurückgebaut“, beschreibt Dekra das Prozedere.

Großteil der Inspektionskosten erstattet

Für ihren zeitlichen Aufwand erhielten Testkunden – je nach Testreihe – einen Großteil der Inspektionskosten erstattet. Interessierte können sich laut Dekra online unter www.inspektion-kostenlos.de registrieren, ein Erklärvideo bietet Details zum Ablauf.

Nach einer Registrierung ermittle das Service-Center-Team die zur Verfügung stehenden beauftragten Tests. „Vor einem geplanten Werkstatt-Test in der jeweiligen Region nimmt Dekra Kontakt mit den Haltern von geeigneten Fahrzeugen auf“, heißt es in der Mitteilung.

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Aktuell würden unter anderem Fahrzeuge der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge wie Caddy, T5/T6/T7, Amarok, Crafter, ID.Buzz, Volkswagen Pkw sowie Škoda und Volvo – alle Modelle inklusive Elektrofahrzeuge – gesucht.

Die Dekra Automobil GmbH wurde 1925 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten. Im Jahr 2024 habe Dekra einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro erzielt. Nach eigenen Angaben beschäftigt die Prüfgesellschaft 48 000 Mitarbeiter in etwa 60 Ländern.