In der Nacht auf Montag soll ein Mann am Stuttgart Hauptbahnhof zwei Menschen angegriffen haben. Die beiden Opfer kommen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

jor/fey 08.07.2024 - 07:40 Uhr

In der Nacht zum Montag hat ein Mann in einem Warteraum der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof nach ersten Informationen der Polizei zwei Menschen niedergestochen und verletzt. Die Attacke auf den 69-jährigen Mann und die 63-jährige Frau soll sich gegen 2.10 Uhr ereignet haben – die beiden Opfer wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.