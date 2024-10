Ein Jahr nach der Hamas-Attacke auf Israel nehmen die Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in Deutschland zu. Das ist eine Schande, findet StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs.

Joachim Dorfs 06.10.2024 - 10:35 Uhr

Vor einem Monat, am 6. September, hat ein 18-jähriger mutmaßlicher Islamist Schüsse auf das israelische Generalkonsulat in München abgefeuert. Es war der 52. Jahrestag des Attentats palästinensischer Terroristen auf die Olympischen Spiele 1972 in München, bei dem elf israelische Teilnehmer starben. Es war nur einer von mehreren Tausend Angriffen auf Jüdinnen und Juden in Deutschland pro Jahr.