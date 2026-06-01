Bei einer Verkehrskontrolle werden eine Polizistin und ein Polizist plötzlich beleidigt und attackiert. Ein 56-Jähriger schlägt mit einem Stuhl auf einen 26-jährigen Beamten ein.

Zwei Männer haben in der Nacht auf Sonntag in Magstadt eine Polizistin und einen Polizisten angegriffen. Die beiden 46 und 56 Jahre alten Tatverdächtigen störten die Beamten, die gegen 1.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Maichinger Straße eine Verkehrskontrolle durchführten. Nachdem der 46-Jährige den Beamten beleidigt hatte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Sein 56 Jahre alter Begleiter beleidigte den Beamten im weiteren Verlauf ebenfalls und wollte anschließend die Flucht ergreifen, heißt es im Polizeibericht weiter.

 

Schließlich schlug der 56-Jährige nach der Streifenwagenbesatzung und leistete vehement Widerstand, worauf die Einsatzkräfte das Pfefferspray einsetzen mussten. Während rund 20 Personen zusahen, wurde die Beamtin zu Boden und ihr Kollege gegen einen Tisch der Gaststätte gestoßen. Der 56-Jährige schlug mit einem Stuhl nach dem Polizisten und traf diesen auch mindestens einmal.

Nachdem die hinzugerufene Verstärkung eingetroffen war, konnten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Der 56-Jährige, der leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Polizeibeamte wurden ebenfalls leicht verletzt. Der 26-jährige Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.