Bei einer Verkehrskontrolle werden eine Polizistin und ein Polizist plötzlich beleidigt und attackiert. Ein 56-Jähriger schlägt mit einem Stuhl auf einen 26-jährigen Beamten ein.

Wolfgang Berger 01.06.2026 - 12:40 Uhr

Zwei Männer haben in der Nacht auf Sonntag in Magstadt eine Polizistin und einen Polizisten angegriffen. Die beiden 46 und 56 Jahre alten Tatverdächtigen störten die Beamten, die gegen 1.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Maichinger Straße eine Verkehrskontrolle durchführten. Nachdem der 46-Jährige den Beamten beleidigt hatte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Sein 56 Jahre alter Begleiter beleidigte den Beamten im weiteren Verlauf ebenfalls und wollte anschließend die Flucht ergreifen, heißt es im Polizeibericht weiter.