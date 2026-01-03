Washington erkennt Venezuelas Präsidenten nicht als Staatschef an und hält ihn für einen Drogenhändler. Jetzt haben die USA ihn wohl festgesetzt und außer Landes gebracht.
03.01.2026 - 11:03 Uhr
Die USA haben bei einem Angriff auf Venezuela Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht. Das teilte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social mit. Trump kündigte für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr in Deutschland) eine Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida an. Dann sollen Details bekanntgemacht werden.