Ein 49-Jährige hatte in der Regionalbahn von Reutlingen nach Heilbronn andere Fahrgäste aufgefordert, das Rauchen zu unterlassen. Darauf reagierten die Männer äußerst ungehalten.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 49-Jähriger wurde bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Regionalbahn von Reutlingen nach Heilbronn von drei Männern verprügelt. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatte der Mann die drei Fahrgäste gegen 0.15 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Besigheim angesprochen und aufgefordert, das Rauchen im Zug zu unterlassen. Daraufhin sollen die Männer auf den 49-Jährigen eingeschlagen und diesen im Gesicht verletzt haben.

 

Die Angreifer stiegen in Kirchheim aus

Nach bisherigem Kenntnisstand sollen die Männer dann am Bahnhof Kirchheim aus dem Zug gestiegen sein. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 07 11 / 8 70 35 10 20 mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen.