Ein 49-Jährige hatte in der Regionalbahn von Reutlingen nach Heilbronn andere Fahrgäste aufgefordert, das Rauchen zu unterlassen. Darauf reagierten die Männer äußerst ungehalten.

Julia Amrhein 16.09.2025 - 15:53 Uhr

Ein 49-Jähriger wurde bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Regionalbahn von Reutlingen nach Heilbronn von drei Männern verprügelt. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatte der Mann die drei Fahrgäste gegen 0.15 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Besigheim angesprochen und aufgefordert, das Rauchen im Zug zu unterlassen. Daraufhin sollen die Männer auf den 49-Jährigen eingeschlagen und diesen im Gesicht verletzt haben.