Anhörung im Landtag Existenznot und Bürokratie bedrohen freie Kulturszene
Die freie Kulturszene steht unter Druck. Eine Anhörung im Landtag hat nicht nur finanzielle Probleme deutlich gemacht. Ihre Verbände hoffen auf längerfristige Unterstützung.
Die Corona-Pandemie hat es wie unter einer eine Lupe gezeigt: Freie Künstlerinnen und Künstler leben in Deutschland in der Dauerkrise. Daran hat sich wenig geändert. So belief sich das durchschnittliche Jahreseinkommen 2024 in der freien Szene auf knapp 20.000 Euro – brutto wohlgemerkt.
