Anhörung im Landtag Existenznot und Bürokratie bedrohen freie Kulturszene

1
Freie Musiker und Musikerinnen tragen auch mit ihrer pädagogischen Arbeit in Musikschulen zur kulturellen Bildung und Vielfalt im Land bei. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Die freie Kulturszene steht unter Druck. Eine Anhörung im Landtag hat nicht nur finanzielle Probleme deutlich gemacht. Ihre Verbände hoffen auf längerfristige Unterstützung.

Stadtleben/Stadtkultur/Fildern : Andrea Kachelrieß (ak)

Die Corona-Pandemie hat es wie unter einer eine Lupe gezeigt: Freie Künstlerinnen und Künstler leben in Deutschland in der Dauerkrise. Daran hat sich wenig geändert. So belief sich das durchschnittliche Jahreseinkommen 2024 in der freien Szene auf knapp 20.000 Euro – brutto wohlgemerkt.

 

Das sind Zahlen, die nun auch Politiker im Südwesten alarmieren. So haben die Grünen im Landtag mit Blick auf den wachsenden finanziellen Druck eine Anhörung angeregt, bei der am Mittwoch sieben Verbände die Situation erläutern konnten. Der Schwerpunkt lag auf den darstellenden Künsten.

Riesiger Bürokratieaufwand für freie Künstler

Ob Amateurtheater, Jazz oder Tanz: Viele der Probleme, in kurzen Statements anschaulich gemacht, decken sich. Das sind der wachsende Bürokratie-Aufwand, die starre 2:1-Komplementärförderung, bei der sich im Fall von Kürzungen seitens der Kommunen automatisch auch der Landesanteil verringert, die steigenden Kosten (für Energie und Personal zum Beispiel) bei gleichbleibendem oder sinkendem Budget, die kurzen Laufzeiten von Förderungen.

Bayern fördert private Musikschulen

In der Musikszene kommt die Sorge um die Auswirkungen des „Herrenberger Urteils“ dazu, in dem das Bundessozialgericht 2022 die freien Honorarkräfte an Musikschulen als abhängig, also sozialversicherungspflichtig beschäftigt einstufte und damit auch die gängige Lebensplanung vieler freier Musiker in Frage stellt. Ralf Püpcke vom Tonkünstlerverband brachte die bayerische Lösung ins Spiel, wo private Musikschulen und freie Musikpädagogen mit jährlich 500000 Euro gefördert würden.

Beispiele aus der Praxis ließen manchmal staunen, wie die anschließende Fragerunde zeigte. So schilderte Mini Schulz als Vertreter des Landesmusikrats, was ein Jazz-Club für die Zuschüsse zu einem Konzert an Formularien abarbeiten muss. Im Januar beantragt, würden die Mittel im Sommer des nächsten Jahres ausgezahlt. „Ehrenamtliches Engagement geht auf diese Weise flöten“, so Schulz. Dass die lebendige Jazz-Club-Szene im Land vor allem Ehrenamtlichen zu verdanken sei, unterstrich auch Luz C. Weber vom Jazzverband und warnte: „Hier steht ein Generationenwechsel an.“

Andrea Gern von der Tanzszene nannte als Beispiel für zu viel Bürokratie ein kurzes Tanzstück, unter dem im Programmheft oft fünf Förderer ständen. Für den Künstler bedeute das jeweils andere Formulare, Gelder, die zu unterschiedlichen Zeiten ausgegeben werden müssten. „Das nimmt eine unglaubliche Menge an Zeit in Anspruch“, so Andrea Gern. Eine Vereinheitlichung von Verfahren und Formularen sowie eine längerfristige Unterstützung hatte auch sie auf der Wunschliste. Joos Marcus vom Amateurtheaterverband regt klare Strukturen an, um Schulen die Zusammenarbeit bei Theater-Angeboten zu erleichtern und bat um eine Prüfung der Rückzahlmodelle für die Corona-Gelder, damit Künstler nicht in ihrer Existenz bedroht seien.

Deckelung von Landeszuschüsse für Kunstszene unrealistisch

Neben Entbürokratisierung hatten viele eine flexiblere Förderung im Blick. Siegfried Dittler beklagte etwa für die soziokulturellen Zentren, dass die Deckelung der Landeszuschüsse bei 350000 Euro nicht mehr der Realität entsprächen. Die oft an Orten der Industriekultur untergebrachten Häuser müssten bauliche Infrastruktur erhalten und seien mit hohen Energiekosten konfrontiert. „Das alles belastet die Zentren, die ohnehin am Limit arbeiten“, so Dittler. Eva A. Maj vom Landesverband der freien Tanz- und Theaterschaffenden malte die Auswirkungen der klammen Kommunen auf die Kulturförderung finster aus: „Strukturen sterben jetzt und fallen unwiederbringlich weg. Was mühsam über die Pandemie gerettet wurde, droht nun zu verpuffen.“

Die Anhörung umriss den anwesenden Abgeordneten, die sich über die Bedeutung der Kultur einig waren, klar Existenznöte und Handlungsbedarf. Doch die Fragerunde zeigte auch: Es ist Wahlkampf. „Vor dem 8. März wird sich da nicht viel ändern“, bremste Martin Rivoir (SPD) verfrühte Hoffnungen.

Anhörung
Folgende Verbände waren zur Anhörung eingeladen: • Jazzverband Baden-Württemberg e. V.

