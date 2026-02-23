Ein Fall, der Fachleute schockiert: In einem Stuttgarter Haus wurden 47 Riesenschlangen gefunden, darunter 13 bereits verendete. Die überlebenden Tiere werden in München gepflegt.
Markus Baur bemüht einen nicht sehr naheliegenden Vergleich aus dem Tierreich, wenn er über seine 33 neuen Schützlinge spricht: „Sie haben getrunken wie die Kamele“: Gemeint sind die Riesenschlangen, die seit ein paar Tagen in der Auffangstation für Reptilien in München gepflegt werden, die Markus Baur als Vorsitzender des Trägervereins leitet. Die in Stuttgart in einer Wohnung gefundenen Schlangen hätten sich seit der Wegnahme vor knapp einer Woche „ganz gut erholt“. Zunächst war man sich nicht sicher, ob alle überleben würden, so stark waren sie vernachlässigt worden.