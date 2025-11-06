Ein Immobilienexperte soll eine Firma Jürgen Rudloffs abwickeln, hat keine Zahlen und verweist auf einen USB-Stick. Der Angeklagte muss sich beeilen, wenn er einen Deal will.
07.11.2025 - 11:00 Uhr
Es gibt Berufe, die hat die Berufsberatung so vermutlich nicht im Angebot. Der 73-Jährige, der am Mittwoch vor dem Landgericht Stuttgart erschienen ist, gibt auf die Frage der 6. Wirtschaftsstrafkammer nach seinem Beruf die nüchterne Bezeichnung Wohnungswirt an und ergänzt, dass er Rentner sei. Auf der Internetpräsenz einer Beratungs-GmbH firmiert er unter Senior Consulting und Immobilienexperte. Er selbst sieht sich – ganz Understatement – als einen, der „den Touch hat, Menschen in Schwierigkeiten zu helfen“.