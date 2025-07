Die Politikerin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Anna Haag wird in Stuttgart-Birkach mit einem Denkmal geehrt.

red/epd 02.07.2025 - 14:00 Uhr

Die Politikerin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Anna Haag (1888-1982) wird in Stuttgart-Birkach mit einem Denkmal geehrt. Die Enthüllung des Kunstwerks findet an ihrem Geburtstag, dem 10. Juli, statt, wie die Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte. Es solle an das breit gefächerte gesellschaftliche Engagement von Haag erinnern.