Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen drängt sich neben dem Kampf gegen den Klimawandel zunehmend die Frage auf: Wie schützt man sich vor seinen Folgen? Ein Blick in die Welt.
12.12.2025 - 11:32 Uhr
Es ist jetzt genau zehn Jahre her, dass sich die Weltgemeinschaft auf das Pariser Klimaabkommen einigte. Es sieht vor, dass die weltweite Temperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter im Durchschnitt möglichst um nicht mehr als um 1,5 Grad Celsius steigen soll– und in jedem Fall weniger als zwei Grad Celsius.