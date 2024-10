Ein Hausbesitzer in Remshalden hat ein Problem: Weil ein Fernwärmezwang gilt, darf er keine Wärmepumpe installieren. Haus & Grund Stuttgart leitet daraus eine Notwendigkeit für die Landeshauptstadt ab.

Der Streit um eine Wärmepumpe in Remshalden ist für den Verein Haus & Grund Stuttgart ein Beleg dafür, wie wichtig Planungssicherheit für Hauseigentümer in der Wärmewende ist. In der Gemeinde im Rems-Murr-Kreis möchte ein Eigentümer sein Heizsystem auf eine Wärmepumpe umrüsten. Da in Remshalden ein Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme gilt, will ihm das die Kommune nicht gestatten. Der Fall liegt derzeit beim Landratsamt. Der Eigentümer sieht sich klar im Recht, weil die Wärmepumpe viel effizienter sei.